抓走228公園鱷雀鱔下肚 2青年自首 各罰3600元

成功大學釣魚社臉書PO出照片、影片，2名男子將台北市228和平紀念公園的吉祥物「鱷雀鱔」抓走吃掉。（擷自成大釣魚社臉書社團）

成功大學釣魚社臉書貼出兩名年輕人將台北市二二八和平紀念公園的吉祥物、暱稱為「鱷魚火箭」的「鱷雀鱔」抓走吃掉，引發全網震怒；台北市公園路燈工程管理處昨表示，接到行為人「自首」電話，將依所提供的個人資料各裁罰三六〇〇元。

成大釣魚社臉書之前貼出兩名男子抓走在二二八公園水池內生活廿多年的鱷雀鱔，還稱鱷雀鱔是外來物種，為了幫原生物種、生態平衡盡一份心力，「多吃外來種，一口一份愛」，同時附上將魚送到熱炒店殘忍宰殺的影片，引發民眾怒火。社團緊急刪文並發出道歉聲明，指釣魚及發文者為校外人士姜男及校友陳男，兩人現皆非社團成員，且在未經同意與審核的情況下，擅自使用社團臉書帳號發布文章，社團為管理不當致歉。

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北市公園處表示，昨早接獲一通「自首」認錯電話，因該行為違反「台北市公園管理自治條例」第十一條規定，除市政府公告指定地點，不得在公園水在水池或湖泊內游泳、沐浴、洗滌、網魚、釣魚、銼魚、划船、操作遙控設施、其他遊具或其他污染毒害水質或傷害動植物之行為，可裁罰三六〇〇元，將依所提供的個人資料裁處。

公園處也說明，鱷雀鱔雖是外來種，存在已久，所居處的二二八水池屬人工池塘為封閉水域，也沒有大量繁殖的情形，且池內尚有其他魚種，之前觀察評估沒有擴散影響生態之虞。

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