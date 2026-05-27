水試所「點廢成金」／石斑魚頭下腳料 變身機能營養補充品

水試所透過技術提取石斑魚頭殘存的魚肉，製作為運動營養品。 （水試所提供）

石斑魚多經三清處理後取肉片，魚頭取魚下巴後，雖然還有二成魚肉殘存在魚頭中，但也只能變下腳料，農業部水試所與輔大團隊透過技術，將魚頭下腳料轉為可降低運動後乳酸堆積的機能營養補充品，點廢成金。

可降低運動後乳酸堆積

水試所與輔大團隊以去下巴的石斑魚頭為原料，透過「超微細氣泡」與「多重水解」技術，將石斑魚頭殘存的魚肉等副產物製作為高純度蛋白水解物，水試所組長蔡慧君表示，該技術可讓魚頭「骨肉分離」，肉會化為液體，骨頭會成骨渣後沉澱於下方，該液體再提煉為高純度蛋白水解物。

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水試所團隊指出，該蛋白水解物的粗蛋白含量高達九〇．一四％，其中每百公克更有三三二．六毫克含量的支鏈胺基酸及六五八．九二毫克牛磺酸，可有效降低運動誘導氧化壓力，並具增強心肌收縮功能潛力。研究團隊也以人體骨骼肌細胞進行體外試驗，模擬運動疲勞情境，結果證實添加石斑魚頭水解物複方能將粒線體活性提升至一〇七％，厭氧代謝所導致的乳酸累積由一四九％下降至一三六％，展現優異細胞能量轉換效率。

蔡慧君表示，過去這些石斑魚頭常常只能作下腳料或丟棄，透過該技術實現石斑全魚利用；該技術也可用在其他魚類，沉澱的骨渣也可另外製作為骨鈣粉添加在食品中；該技術採非專屬授權方式技轉，目前已有廠商技轉並上市販售。

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