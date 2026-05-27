WHO示警新興菸品瞄準青少年 我累計裁罰9.2億

WHO示警，菸商正以「減害」、「較安全」等話術包裝電子煙、加熱菸等新興菸品，吸引青少年接觸尼古丁。（資料照）

五月三十一日是世界無菸日，世界衛生組織（WHO）示警，菸商正以「減害」、「較安全」等話術包裝電子煙、加熱菸等新興菸品，吸引青少年接觸尼古丁。國民健康署表示，台灣自二〇二三年三月修正施行「菸害防制法」後強化跨部會查緝，截至今年四月底，累計裁罰約九．二億元。

全球至少4000萬兒少使用

WHO今年以「戳破誘惑：對抗尼古丁與菸草成癮」作為世界無菸日主題，揭露新興菸品透過風味設計、社群操作與行銷包裝降低年輕族群戒心。根據WHO資料，全球至少有四千萬名十三至十五歲兒童正在使用至少一種菸草產品，其中至少一千五百萬名十三至十五歲兒童已使用電子煙，部分國家青少年使用電子煙比例甚至高於成年人九倍。

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國民健康署菸害防制組組長羅素英指出，電子煙、加熱菸及尼古丁袋等新興產品近年常以「替代紙菸」、「較安全」等概念包裝，但加熱菸與紙菸皆會產生有害化學物質，健康風險未必降低，尼古丁也可能影響青少年大腦發育、注意力與情緒控制。

羅素英表示，國健署結合司法警察機關、海關、數位發展部等單位，加強邊境查緝、教育宣導及執法稽查，今年一月至四月共監測網路違法案件一萬一五〇三件，已下架一萬一四二五件，下架率達九十九．三％。

羅素英指出，「菸害防制法」二〇二三年三月二十二日修正施行後，全面禁止電子煙等類菸品並加重罰責。針對製造、輸入及廣告電子煙等類菸品業者，最高可處五千萬元罰鍰。

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