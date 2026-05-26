迎接東博！台東閒置角落 營造串門子路徑

為迎接台東博覽會，原本廢棄區域改造後，成了民眾可以休憩的場域。（台東縣府提供）

迎接二〇二六台東博覽會，台東縣以「小花效應×串門子×請坐Sit with Us」做為整體環境行動主軸，串聯三十三處部落與社區環境營造節點，透過街景整理、生活空間優化及公共場域轉化，打造屬於台東的慢生活路徑與地方生活風景。

縣府表示，為迎接「東博」，將把社區或部落中閒置區域改造為民眾聚會場地，範圍可能只是一個小角落，但在巧心經營下，將會在「東博」期間為台東各地營造出許多令人驚喜的小景點。

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環保局說，包括社區入口、街角節點、聚落空間、閒置角落及日常生活動線進行環境整理與空間改善，透過植栽綠化、特色入口營造、休憩節點設置、通行空間優化及在地素材運用等方式，逐步改善社區景觀樣貌，讓原本容易被忽略的生活角落，重新成為居民願意停留、交流與共享的公共空間。

環保局指出，「請坐Sit with Us」是透過座椅設置與空間營造，創造願意停留與交流的條件，讓原本僅供通行的場域，逐漸轉化為可感受地方日常的生活空間，邀請民眾重新感受台東的生活溫度與節奏。

縣長饒慶鈴表示，期待透過「串門子」的移動與「請坐」的停留，讓更多人重新感受台東獨有的慢生活魅力。

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