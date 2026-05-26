平溪、雙溪、貢寮 公托、保母數掛零

新北市公托達到130家，但包括平溪、雙溪、貢寮3個行政區，都沒設公托。圖為公托托育情形。（資料照）

新北公托有130家 但東北角僅瑞芳區1家 城鄉差距嚴重

新北市公共托育中心今年初達成一三〇家目標，市議員林裔綺昨天在市政總質詢指出，以東北角平溪、雙溪、貢寮三個偏區為例，公托和保母數量都「掛零」，僅瑞芳區一家公托，形成城鄉差距，要求市府檢討。市長侯友宜表示，偏區設立公托面臨挑戰，市府持續盤點資源，規劃擴充瑞芳公托的收托量能至廿人，預計明年上半年招生。

請繼續往下閱讀...

市府允明年擴充瑞芳收托量至20人

林裔綺表示，新北市有一三〇家公托，核定收托員額六五六五人，其中瑞芳、平溪、雙溪、貢寮這四個偏區，未滿二歲幼兒共有三五三人，僅瑞芳區一家公托，核定收托員額十五人，另三個區不論是公托數量或是居家托育人員（保母）都掛零，新北看似亮眼的托育成績，事實上存在城鄉資源不平等問題。

沒地方托育 偏區年輕家庭不斷流失

林裔綺質疑，台灣面臨少子化危機，市府不能一面喊鼓勵生育、地方創生、青年返鄉，但是年輕人生了孩子卻沒有地方托育，難怪偏區年輕家庭不斷流失，人口老化嚴重，市府必須平衡托育資源，成為家長的後盾，並多開設保母培訓班，培訓專業托育人員。

合適公托地點難找 留不住托育人員

侯友宜回應，偏鄉幼兒大多是阿公、阿嬤帶，市府設立公托面臨困境，首先要找到合適地點，此外，偏區經常留不住托育人員，部分居家保母沒有受訓，加上需要托育的孩童人數不多，相關問題須逐一克服，市府會評估資源、做好準備。

侯友宜說，既有的瑞芳公托將擴充收托量能，從現有十五名員額增加至廿人，正在研擬擴充計畫，預計明年上半年招生。

將設定點臨托 因應家長緊急需求

社會局長李美珍表示，目前瑞芳公托收托十二名幼兒，等消防局場勘確認，擴充計畫開會通過後，可增加收托員額到廿人，另規劃善用公托中心空間，設置定點臨時托育，因應家長緊急臨時需求。此外，托育服務法今年四月上路，中央將研擬社區互助式照顧模式，尚在討論中。

社會局專門委員林秀穗說明，過去公托設立地點以都會區為主，全市達到一三〇家以後，將逐漸往偏區拓展，偏區家長多半從事小生意，通常是自己帶孩子或隔代教養，目前以提升家長育兒知能為優先，開辦育兒指導專班或親職教育課程，將持續訪查地方需求並盤點資源，預計下半年增設臨托據點，並開設保母培訓班，培訓在地托育人員。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法