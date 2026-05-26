教練涉性侵43學童 台中議員要求教局長下台

教練涉性侵43學童 台中議員要求教局長下台2026/05/26 05:30 記者黃旭磊／台中報導
台中市松姓棒球教練涉性侵四十三名學童，監察院於廿二日糾正校方及台中市教育局，認為校方未察覺教練猥褻前科、教育局監督不周，處置顯有怠失，對此，民眾黨台中市議員江和樹在議會要求教育局長蔣偉民下台，台中市長盧秀燕答詢稱，監院糾正是機關，不是局長個人，更重要的是做壞事的人付出代價，不是其他人代為受過。
盧秀燕︰監院糾正機關 不是個人
台中市社會局公布及檢警調查結果顯示，松姓教練自二〇一八年十月起擔任國小棒球隊教練，惡行持續至二〇二四年間，涉嫌對多名未成年球員進行強制性交、強制猥褻，並利用手機拍攝未滿十四歲少年之性影像，法院裁定羈押禁見至今 。
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江和樹質詢蔣偉民說，監察院發文糾正教育局，從四十三個家長角度來看有辦法原諒教育局嗎？蔣偉民說，他接任局長後就開始調查處分，有補救比沒補救好，也將全市現在所有教練都查過，身為局長不是完全沒責任，也將（請辭）簽呈送給市長。
盧秀燕說，教育局讓做壞事的人付出代價，而不是其他人代為付出代價，當初疏忽學校單位校長要下台，校長負責實際場域不查證需付出代價。