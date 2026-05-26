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    首頁 > 生活

    勤學克服視障 北港國中許萱羿獲總統教育獎

    2026/05/26 05:30 記者李文德／雲林報導
    北港國中學生許萱羿（右）獲得總統教育獎，感謝媽媽賴瓊伃（左）一路陪伴她成長。（記者李文德攝）

    北港國中學生許萱羿（右）獲得總統教育獎，感謝媽媽賴瓊伃（左）一路陪伴她成長。（記者李文德攝）

    雲林縣北港國中學生許萱羿，從小被診斷出「色素性視網膜失養症」，勉強對光源有感應，但她克服重重困難，不向命運低頭的態度，獲得今年總統教育獎，是全縣唯一得主。她表示，遇到困難時積極面對，如同化學反應中迸發的火花，便是成功的成就感。

    許萱羿表示，自幼經醫師診斷確診先天性疾病「色素性視網膜失養症」，成長過程中曾遇過同儕不禮貌的言語對待，但她常告訴自己，不要往心裡去，人生還有很長的路要走，現在站在其中一個站點，必須繼續努力學習。

    許萱羿說，家人發現她有相對音感，讓她學彈鋼琴，後來通過鋼琴檢定，參與公益演出，國中開始學大提琴，別人用半小時練習，她就用三至四倍時間努力練習。她表示，面對困難時，想一想「光」可從縫隙透進，努力朝著那道光邁進，感謝媽媽一路陪著她，未來希望靠自己的力量往音樂、文史發展。

    許媽媽賴瓊伃說，如有相同境遇的家庭，會建議釐清孩子面臨的特殊狀況，再去尋找是否有相關醫療資源，但孩子終究會成長，也必須融入社會，建議家長要冷靜判斷孩子屬性，再去尋求社會資源。

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