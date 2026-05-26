台南北門小東地下停車場 啟用

台南北門小東地下停車場啟用，共提供三四四席汽車停車格。（台南市政府提供）

中央前瞻計畫補助台南興建的北門小東汽車地下停車場，昨起開放停車，提供三四四席汽車停車位，是台南市完工啟用的第七座前瞻計畫停車場，除服務社宅住戶，也將成為台南火車站的重要停車轉乘設施。

火車站周邊增344車位

市長黃偉哲表示，北門小東汽車地下停車場位於北區宜居小東社會住宅B1至B3層，出入口設在北門路、正對台南公園，因鄰近台南火車站、成大醫院及北門路商圈等停車熱區，是台南市首座與社宅合併開發的公有地下停車場。

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交通局長王銘德指出，配合「宜居小東」社宅新建工程，斥資二．八七億增設地下停車場，共提供三四四席汽車位，未來將再建置卅四席電動汽車充電樁，並建置車牌辨識系統、繳費機及多元支付功能。

王銘德說，台南獲中央前瞻建設計畫核定補助新建十三座立體停車場，分布八個行政區，共增三八四二席小客車、二一三八席機車停車位，已啟用西門健康立體停車場、水萍塭公園地下停車場、正生公園地下停車場、東區青年路立體停車場、北區成德里多目標立體停車場、東區文化中心立體停車場及北門小東地下停車場等七座，全面導入智慧化停管設備及電動汽車充電樁，民眾利用APP即可查詢剩餘車位及充電樁使用情形。

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