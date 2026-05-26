輝達專案啟動 27日北士科辦員工大會

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳本次來台行程滿檔，輝達昨上午發出通知，說明為了慶祝台灣NVIDIA Constellation（星群）專案正式啟動，廿七日上午會在北投士林科技園區T17、T18預定地（見圖，資料照），舉辦台灣員工大會，黃仁勳將親自主持。台北市長蔣萬安昨表示有受邀出席，強調輝達選擇落腳北士科，是投下對台灣未來發展的信任票。

蔣萬安昨出席南陽街台灣半導體產業發源地紀念牌啟用記者會前受訪，對黃仁勳來台表達歡迎，笑稱「台北市的美食地圖要再次更新」；也說明他受邀出席輝達員工大會，並表示輝達員工大會過往沒有對外公開，這次選在T17、T18總部基地舉辦，別具意義。輝達選擇台北、落腳北士科，不只是台北市向世界證明實力，也是輝達對台灣未來的發展投下信任票。

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建管處：建照未申請

台北市都發局建管處處長虞積學在議會答詢議員陳賢蔚追問開工進度時表示，建照還沒掛號申請；申請建照前要先將申請案送都市設計審議委員會審議，目前未送審。完成都市設計審議後，再到建管處掛號申請建照執照，才能依建築法規定申報開工，才能做建築工程的實際開工行為。

無法實際開工

都發局長簡瑟芳補充說，輝達尚未送件進都市設計審議委員會審議。在實質進度有關都市計畫的部分，因為造型特殊的緣故，建築師在設計過程都有跟市府專案小組互動，專案小組會就牆面線規定、建蔽率放寬、綠容率不受綠化實施規則的限制等問題，給予設計面的調整建議與協助，但實質的內容要到都審去討論跟決定。

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