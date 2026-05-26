邁入第21年 桃園管樂嘉年華29日開演

「二〇二六桃園管樂嘉年華」將於五月廿九日至六月七日在桃園藝文廣場登場，今年以「狂驫之聲」為主題，集結國內外頂尖管樂團隊，規劃六場大型戶外音樂會、三場室內大師班及管樂小舞台暨文創市集。

副市長蘇俊賓昨為活動宣傳表示，桃園管樂嘉年華邁入第廿一年，以「狂驫之聲」為主題，活動如同三匹馬般聚焦三大特色，包括深化青年樂手與知名大師交流、促進不同樂團與樂迷跨域合作，以及擴大國際互動連結，邀請世界知名的東京佼成管樂團（TKWO）帶來在台首場公演「綻放」，以及島根中央高等學校吹奏樂部，與桃園在地的國際級樂團龍潭愛樂交流演出，不僅是演出亮點，更讓桃園年輕世代有機會近距離接觸世界級音樂能量。

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策展人何康國指出，活動以三匹奔馳的馬象徵青、壯、銀三代力量，也代表所有音樂人共同向前、持續進步。結合在地團隊、國際名團與青年共演，盼透過多元展演內容，呈現桃園持續成長的管樂能量。

文化局長邱正生說，今年管樂嘉年華將舉辦「亞洲青年管樂匯演」，由桃園公開甄選四十一位國、高中學生，與日本島根中央高等學校吹奏樂部共演；另安排室內樂大師班，由國內知名青年音樂家親自授課，協助桃園音樂學子拓展國際視野。

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