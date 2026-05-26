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    首頁 > 生活

    台大開發全新分析方法 量化影響生態穩定關鍵

    2026/05/26 05:30 記者林曉雲／台北報導
    台大團隊開發全新的分析方法，破解生態系統穩定或崩潰的關鍵。（記者林曉雲翻攝）

    台大團隊開發全新的分析方法，破解生態系統穩定或崩潰的關鍵。（記者林曉雲翻攝）

    為什麼有些生態系統能長期維持穩定，有些卻容易失衡甚至崩潰？台大海洋所教授謝志豪與學生潘若虞，攜手台大漁業科學研究所教授張俊偉及國際研究團隊，開發出一套基於「經驗動態建模（EDM）」理論的全新分析方法，成功量化影響生態穩定的重要關鍵「反應多樣性」，研究成果近日刊登於國際期刊「自然通訊」。

    反應多樣性越高 越能維持平衡

    謝志豪指出，團隊利用日內瓦湖長達四十年的監測資料，分析浮游植物與浮游動物的長期變化，發現當不同物種面對環境變動時，若反應方式越多元，整體生態系就越穩定。也就是說，群集中「反應多樣性」越高，越能維持整體生物量平衡。

    過去生態學界普遍認為，生物種類越多，生態系統就越穩定，但實際研究結果並非總是如此，有些物種豐富的環境，仍可能快速失衡，近年科學家開始關注「反應多樣性」概念，係指不同物種遇到環境變化時，會出現不同反應，反而能降低整體系統崩潰的風險。

    不過，大自然中的生態關係非常複雜，同一物種在不同時間與環境下，反應也可能不同，科學家稱為「情境依賴性」，過去一直缺乏有效工具，能真正量化自然界中的「反應多樣性」。研究團隊開發新分析框架，只需長期觀測資料，不必進行人為操控實驗，就能分析物種如何隨時間與環境變化產生不同反應。

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