23支維護隊長年守護古道遺址 原民會宣布167成員年薪加5萬

全台現有23支原住民古道遺址維護隊，原民會昨宣布每位隊員年薪增加5萬元。圖為茂林維護隊運作場景。（原民會提供）

全國現有廿三支古道遺址維護隊，十年來累計維護超過七千八百公里古道與遺址，行政院原住民族委員會昨天宣布，每位隊員年薪增加五萬元，盼穩定第一線人力，鼓勵更多族人留在部落，持續投入山林與文化守護。

行政院原民會昨天在高雄舉辦今年度原住民族土地古道、文化遺址及環境永續維護計畫教育訓練及去年度評鑑頒獎，宣布提升第一線同仁待遇，加薪後每人每月月薪約三．四萬元。

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原民會主委曾智勇Ljaucu‧Zingrur表示，第一線隊員長年在山林執勤，面對風吹日曬及野外風險相當辛苦，「隊員不僅整理古道、巡守森林，更是替下一代守護仍能看見的山林」，繼去年首次推動全年進用制度，今年再進一步提高待遇，鼓勵更多族人投入。

原民會說明，目前全國已有廿三支古道遺址維護隊，共一六七名成員投入原鄉古道維護、文化遺址巡護、生態調查及環境守護；自二〇一六年啟動計畫以來，累計完成廿四條古道建檔、維護超過七千八百公里工作路線，守護逾七千五百公頃的山林環境，還協助超過一千一百件天然災害及部落相關事項，展現山林守護量能與部落韌性。

去年度評鑑結果，維護隊由屏東縣牡丹鄉公所、高雄市茂林區公所獲特優；高雄市那瑪夏區公所、花蓮縣卓溪鄉公所、屏東縣霧台鄉公所及屏東縣來義鄉公所獲優等；地方政府組由高雄市政府及屏東縣政府獲特優。

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