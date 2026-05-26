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    首頁 > 生活

    汛期至 林保署加強監控3大堰塞湖

    2026/05/26 05:30 記者楊媛婷／台北報導
    林保署持續針對合歡溪上游堰塞湖壩體降挖作業。（林保署提供）

    林保署持續針對合歡溪上游堰塞湖壩體降挖作業。（林保署提供）

    汛期與颱風季陸續到來，農業部林業保育署昨表示，因應豪雨可能引發崩塌與堰塞湖等風險，已針對位於國有林地並列管的花蓮馬太鞍溪、新竹縣秦崗溪、南投合歡溪上游等現存三大堰塞湖，透過多元方式監測掌握相關變化，將依照警戒機制發布預警。

    依警戒機制即時發布預警

    去年馬太鞍堰塞湖溢流後，因地方政府未及時疏散民眾，導致重大死傷與財產損失；今年汛期，林保署整備大規模崩塌潛勢區防災應變、堰塞湖監測警戒與工程安全管理、林道維護等相關防災工作。林保署表示，針對三大堰塞湖會依照警戒機制即時發布預警。

    林保署組長劉忠憲進一步說明，馬太鞍堰塞湖量體已小於五千立方公尺，但崩塌堆積的土砂仍逾二億立方公尺，評估對下游仍有高度致災風險，因此除架設水位計、影像與微地動儀等監測外，每天也都會透過無人機空拍掌握上游變化。

    新竹泰崗溪堰塞湖蓄水量雖有四．五萬立方公尺，目前穩定溢流中，下游保全對象（居民）都是居住在高地，評估影響較小，新竹縣政府已將此處的下游河道公告列為管制區，避免民眾擅入發生危險；今年四月生成的合歡溪堰塞湖，因機具可抵達，已完成降挖階段任務，蓄水量已下降到二千立方公尺，評估對下游影響輕微。

    林保署也針對全台國有林地十二處大規模崩塌潛勢區，指派專人持續監控，並依警戒值發布警報，備妥疏散避難計畫，並和地方防災單位保持聯繫，因應豪雨，也加強林道的道路排水、邊坡、集水井和易致災路段的檢視。

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