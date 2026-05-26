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    首頁 > 生活

    陽明交大、中研院、清大共同研發／城市小耳朵 即時顯示噪音熱區地圖

    2026/05/26 05:30 記者林曉雲／台北報導
    陽明交大、中研院與清大研究團隊，共同研發噪音感測裝置「城市小耳朵（EcoDecibel）」，能長時間監測環境聲音，並透過AI分析生成噪音地圖，讓看不見的噪音污染被具體量化。 （陽明交大提供）

    陽明交大、中研院與清大研究團隊，共同研發噪音感測裝置「城市小耳朵（EcoDecibel）」，能長時間監測環境聲音，並透過AI分析生成噪音地圖，讓看不見的噪音污染被具體量化。 （陽明交大提供）

    民眾常只能憑感覺判斷噪音，但未來或許能像查空氣品質一樣，即時看到社區噪音熱點。陽明交通大學、中央研究院與清華大學研究團隊，近期共同研發出一款低成本、可大量布建的噪音感測裝置「城市小耳朵（EcoDecibel）」，能長時間監測環境聲音，並透過AI分析生成噪音地圖，讓看不見的噪音污染被具體量化。

    AI生成 具體量化噪音污染

    陽明交大醫學院環境與職業衛生研究所所長潘文驥表示，許多研究已證實，長期暴露在高噪音環境中，除了影響睡眠品質，也可能增加焦慮、精神疾病與心血管疾病風險，甚至影響兒童學習效果，如何長時間、全面掌握噪音狀況，已成為重要公共衛生議題。

    裝置成本僅千元 可大量安裝

    研究團隊指出，目前多數噪音監測仍依賴大型固定式設備，價格昂貴、監測點有限，很難真正呈現不同街區的生活噪音差異，團隊開發出體積輕巧、成本低廉的噪音感測模組，每個裝置成本約僅千元，還能直接使用一般手機行動電源供電，能大量安裝在社區、校園或道路周邊，就像替城市裝上許多「耳朵」，同步蒐集環境中的聲音資訊，這些資料再透過中華電信提供的雲端平台與AI模型進行分析，進一步產生視覺化的噪音熱區地圖。

    研究團隊已在新北市三芝、林口及桃園市龜山、蘆竹等地進行實地測試。結果顯示，「城市小耳朵」準確度已接近環境部現行標準監測方法，代表這種低成本裝置也能具備實用監測能力。

    參與硬體開發的中研院資訊科學研究所研究員陳伶志指出，這項計畫概念與過去成功推動的PM2.5「空氣盒子」相似，希望讓環境監測從少數固定站，變成全民都能參與的分散式感測網絡。

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