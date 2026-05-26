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    首頁 > 生活

    交部預告二階段調整／機場服務費 9月起調漲至750元

    2026/05/26 05:30 記者黃宜靜、朱沛雄／綜合報導
    從台灣出境的旅客，機票內都會加入機場服務費。（記者黃宜靜攝）

    從台灣出境的旅客，機票內都會加入機場服務費。（記者黃宜靜攝）

    從台灣出境的旅客，機票內都會收取機場服務費五百元；由於機場服務費已超過十年沒有調整，交通部昨天預告將採二階段調漲，今年九月起會先漲到七五〇元、到了二〇二八年九月起會再調漲到一千元，供觀光發展使用及機場建設使用。

    超過10年沒有調整

    交通部昨天預告修正「出境航空旅客機場服務費收費及作業辦法」草案，說明該法於一九六九年十月八日訂定發布，至今歷經九次修正施行；由於台灣機場服務費已超過十年沒有調整，相比鄰近國家仍屬偏低，加上台灣航空站各項機場建設龐大經費及桃園國際機場第三航廈、第三跑道等建設，因此調整費用，採二階段漸進式調整，分別為今年九月一日起至二〇二八年八月卅一日止為七五〇元，二〇二八年九月一日起再從七五〇元調漲為一千元，二階段共調漲五百元。

    比較亞洲鄰近主要機場，目前新加坡機場服務費約台幣一五九七元、香港約一四三四元、泰國預計六月起調整至約一一八七元，日本成田也規畫七月起調漲到一二三九元。相比之下，桃園機場目前收五百元仍屬亞洲鄰近主要機場相對便宜，即便未來調整到一千元，整體還是低於部分亞洲主要樞紐機場水準。

    交通部說明，機場服務費目前有一半是給觀光署供觀光發展使用，另有一半是給桃園機場公司及民航局，用於與機場相關建設使用。

    2028年再漲到1000元

    針對桃園機場未來機場服務費分配部分，交通部也同步預告修正「國際機場園區發展條例施行細則」第七條、第十三條草案，調整分配比例。

    交通部說明，調漲到七五〇元時，三百元將分配給觀光署，其餘將分配給桃園機場公司；調漲到一千元時，三五〇元分配給觀光署，其餘將分配給桃園機場公司。至於其他機場未來機場服務費分配部分，後續再報請行政院核定。

    桃園機場公司表示，為配合機場規模擴大，因應未來建設資金需求、維持機場服務品質，調整機場服務費費率有其必要，未來增加之收入，將用於機場建設與服務優化。

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