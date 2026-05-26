高鐵全線誤點 台鐵即刻救援／新自強號全面開放站票 自強號增停新烏日及苗栗站疏運

高鐵公司昨宣布自上午8時起調整營運班表，取消原班表各班次列車。 （記者侯家瑜攝）

昨天高鐵大誤點，一整天都是全車自由座列車運行，台鐵也協助疏運，昨天早上十點後就開放新自強號（EMU3000型）站票，自強號增停新烏日站及苗栗站，通勤尖峰時段也加開3000型新自強號往返七堵到彰化二班次列車，今天也將視高鐵恢復營運情況增援。

高鐵增班紓解人潮

而高鐵除了全天改由南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出三班每站停靠全車自由座列車，在下班時間更分別增開六班次從南港站發車至台中站、二班次台中站至南港站的全車自由座列車，紓解大批人潮。

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交通部次長林國顯表示，昨天高鐵成立應變中心，台鐵也成立二級應變中心啟動運具聯防，協助疏運。

本報記者原定一早要搭乘八點多的高鐵從新竹北上，在等待半小時後終於搭上車，她說從桃園站來的列車幾乎擠滿人，有些人擠不上來，只能無奈等待下一班車，不過在站務員的說明下，大部分的旅客也是給予體諒。

交通部鐵道局表示，高鐵自二〇〇七年通車以來，發生影響旅客規模較大的延誤事件多屬天災或外物入侵等外部因素；因設備或裝置故障所導致嚴重延遲案例為二〇〇九年六月十一日台北站道岔訊號異常，上一次發生則是十三年前，二〇一三年四月廿五日台中站號誌電子聯鎖系統故障，導致當天清晨首班車起無法發車，全線停駛約四小時，影響三萬五千名旅客。

此次延誤原因，初步判斷應為更換轉轍器控制機箱內電源模組所致，高鐵公司發言人鄒衡蕪補充，此電源模組每廿年要更換一次，全線共有四五八個，目前已經更換超過八成，都沒有發生類似情形，確切異常原因須經系統端查證、驗證才能確定。

依延誤時程退費賠償

針對大誤點，高鐵除表達歉意外，也在各車站提供麵包、飲水給到站旅客食用。高鐵表示，對於受影響行程延誤的旅客，延遲廿分鐘以上、未滿六十分鐘者，可退還實收票價百分之五十；延遲六十分鐘以上者，退還實收票價。

5500人昨辦理退票

此外，購買受事件影響取消車次旅客，若車票未經使用可全額退費，中斷旅程的旅客則是退還未乘區間票價，免收手續費。持對號座車票改乘自由座的旅客可辦理差額退費，一年內可辦理，昨天退票人數約五千五百張。

台鐵加開EMU3000列車疏運。 （資料照）

高鐵桃園站旅客上車時相當擁擠。（記者侯家瑜攝）

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