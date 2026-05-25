北市浩然敬老院創咖啡社 長輩學手沖解癮

台北市立浩然敬老院長輩細心計算水量與咖啡豆克數。（記者蔡愷恆攝）

搬進市區 院方推廣健康黑咖啡 找專業咖啡師授課

記者蔡愷恆／專題報導

過去坐落於關渡山頭、給人偏鄉隱世印象的台北市立浩然敬老院，因是海砂屋加上原址建築耐震不足，於二〇二三至二〇二四年跨區搬遷至信義區廣慈社宅中繼安置。這場大搬遷不僅徹底改變長輩的生活環境，更因城市生活的便利性，讓社工意外發現長輩們驚人的「咖啡癮」，進而催生了每週四熱鬧非凡的「浩然咖啡社」。

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從郊區關渡 搬到信義區廣慈社宅

院方表示，關渡原址周邊環境較偏遠，搬遷至信義區後，長輩下樓就是便利商店與繁華街道。社工組組長與社工們觀察，許多長輩每天都會去超商買罐裝咖啡，房內更常堆滿三合一沖泡包。發現長輩對咖啡的熱愛後，院方為了讓他們喝得更健康，決定將這份「癮」轉化為專業社團，帶著長輩進入手沖咖啡世界。

長者喝起罐裝咖啡或三合一沖泡包

受邀擔任社團老師的「Ｑ爸咖啡」負責人李國憲回憶，第一堂課詢問長輩飲用習慣時，「全班都舉手表示常喝三合一！」他直言，市售三合一咖啡多含化學添加物，對長輩健康並非首選，因此教學目標設定在推廣健康的黑咖啡，並將「喝咖啡」轉化為長輩的生活重心。

手沖咖啡從磨豆到品嘗，對長輩既是味覺享受，也是復健運動。社工幽默稱磨豆子是長輩的「橫向運動」，可以鍛鍊手部力量，更有長輩互相比賽誰磨得快，除了激起笑聲與活力，對預防常見的「蝴蝶袖」也意外有幫助。沖泡過程中，需專注於刻度、水溫與時間，雖部分長輩手部會不自覺抖動，但李國憲會鼓勵說，這在咖啡界被稱為日系的「抖動式控水手法」，每一抖都能帶出不同的咖啡風味，讓每位長輩沖出的咖啡都獨一無二。

辦初級檢定 長者展現職人自信

浩然敬老院對咖啡社的規劃不僅止於「喝咖啡」，去年底，社團舉辦專業檢定，由「台灣愛咖啡推廣協進會」頒發證書。當長輩穿上圍裙，在院長與組長面前展演沖泡SOP時，那份職人般的專業感讓他們找到人生的新舞台。今年七十歲的咖啡社社長王伯伯分享，以前只喝罐裝、即溶咖啡，練習手沖八、九個月後，現在沖出的咖啡更有成就感，整個人「精神比以前好很多」，嗅覺與味覺也變得更靈敏。

另一位學員陳雪雲女士也表示，以前都隨便喝三合一咖啡，現在學會專業手法，對生活多了點期待。院方為鼓勵長輩參與，還設計點數獎勵制度，讓長輩更有動力走出房間，透過咖啡香與人互動。李國憲預告，下半年將進一步訓練長輩「邊沖邊講」，練習操作時向客人介紹咖啡豆特色，並計畫舉辦「一日店長示範日」。

台北市立浩然敬老院每週四舉辦咖啡社，熱鬧非凡。（記者蔡愷恆攝）

磨咖啡豆讓長輩鍛鍊手部力量。（記者蔡愷恆攝）

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