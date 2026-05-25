台北小巨蛋訂防震規範10年 僅「蘇打綠」挨罰

歌壇天后張惠妹二〇一五年因於台北小巨蛋演唱「三天三夜」，全場一．一萬名觀眾集體跳動，「類地震」引發松山區住戶抗議，小巨蛋增訂防震規範，二〇一六年起，儀器偵測震動逾標準值六十三分貝開罰十萬元，可連續罰、不聽勸導直接斷電，二〇二二年「阿妹條款」再加嚴，標準值下修至六十分貝、罰則增至卅萬元，而且二、三樓禁止站立或跺腳。目前負責營運的北捷遊憩公司說，防震條款執行至今十年，無重大開罰或斷電案例；經查，僅有知名樂團「蘇打綠」挨罰。

「阿妹條款」禁跳動 投訴減少

北捷遊憩公司表示，小巨蛋以提前預警、現場勸導及即時管理為主，並無重大開罰或斷電案例。活動開演前即加強宣導，演出過程中全程監控，所有活動須依「活動因應措施」辦理，包含禁止集體跳動、二樓及三樓觀眾不得站立、跺腳等。

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根據過去十一年資料顯示，小巨蛋演唱會因演出超過場館振動標準值並接獲住戶抱怨而挨罰者不多，僅有知名樂團「蘇打綠」於二〇一六年十二月兩天、三首歌共吞罰卅萬元，隨著場館禁令加嚴，凡於小巨蛋開唱的歌手都會提醒粉絲別跳，投訴量隨之下降。蔣萬安上任後的二〇二三年，接獲里長陳情時說過，大巨蛋完工後，大型演唱會移至大巨蛋，將是根本解方，大巨蛋同年底啟用，投訴量因不同演唱會型態有所增減。

北捷遊憩公司指出，目前申請表演的個人或團體未減少，截至今年五月統計，已執行四三二場活動，多為大型演唱會、流行音樂及娛樂表演，主辦單位也配合場館的振動管理規範演出。由於演唱會市場熱度仍高，小巨蛋檔期需求持續穩定，並不影響營收。

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