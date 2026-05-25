台北大巨蛋PSY嗨唱全場跳 居民怨震不停

南韓天王「PSY」在台北大巨蛋棒球音樂祭開唱。（讀者提供）

住戶怒批「拍手取代跳動」無強制力 體育局︰要求遠雄6/1前提改善計畫

台北市長蔣萬安廿三日上午表示，大巨蛋啟用是具體市政願景的落實，當晚就又出現「蛋外搖滾區」，鄰近的新仁里住戶不滿投訴，南韓天王江南大叔「PSY」晚間於大巨蛋棒球音樂祭開唱近四十分鐘，還要現場二．八萬人「跳起來」，直接「挑戰」蔣市府祭出的「拍手取代跳動」政策，「蛋內在跳、蛋外又在搖」，至少三次，怒批勸導無強制力、效果不彰；主管機關體育局昨則函請營運單位遠雄巨蛋公司，六月一日前回覆研議改善方案。

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窗框響、鍋中水晃 住戶崩潰

不堪其擾的住戶受訪表示，大巨蛋廿三日下午進行棒球賽事時一切正常，晚間開唱就跟著搖，三次明顯搖晃落在九點十分、十六分、廿八分「多人跳動」，窗框震動到發出喀啦喀啦的聲響，鄰居還傳來廚房瓦斯爐上一鍋水搖晃畫面，類似情況已非首次，從二〇二四年張惠妹、今年四月日本搖滾天團「ONE OK ROCK」，到上週六的「PSY」，三年來向一九九九反映未果，北市府都說有宣導「拍手取代跳動」，但因無法律約束力，對於歌迷或球迷要跳依舊無能為力。

再籲比照小巨蛋 設「阿妹條款」

該住戶不解，大巨蛋二〇二三年底啟用至今，北市府還是無法研議出基本震動規範，若踢皮球給遠雄巨蛋公司，業者可能還會因北市府未有硬性規定，反問為何要做，甚至再把責任轉嫁給主辦單位與演出者，「受害的仍是居民啊！」並吐苦水說，酸民老嗆居民不爽搬家，「明明是我們先落地生根，三、四十年的老房子了，大巨蛋是後來才蓋的，而且搬走了，大巨蛋的問題就能解決了嗎？」質疑蔣市府未能善盡督導責任，呼籲比照小巨蛋設置「阿妹條款」，如果市府為了兼顧演唱會經濟，犧牲住戶權益、漠視居民困擾，很不負責任。

遠雄至截稿前仍無回應，不過據了解，業者態度就是「依法行政」，市府也說如果遠雄連續兩年評分低於七十分，得予以終止合約，據了解，業者似與市府擔心一旦祭出跳動禁令，演唱會經濟恐外流至其他縣市等因素有關。

體育局表示，「振動監測目前全國尚無統一標準」，已函請遠雄六月一日前回覆研議改善方案，未來在檔期申請審查時，須充分考量演出團體屬性與表演型態，避免引發震動造成周邊社區疑慮，同時應建立優化機制，對於配合調整演出內容或時段的單位，予以檔期優先或鼓勵。目前已排定的活動，會要求遠雄與主辦單位於活動現場落實引導觀眾以拍手代替跳動的宣導及相關防範作為。

台北大巨蛋晚間因南韓天王「PSY」嗨唱及粉絲跳動，再度引發居民抗議震動擾鄰。（資料照）

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