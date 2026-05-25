AI助攻 台中區農改場文心蘭育種期大縮減

靠AI語言模型，大大縮短文心蘭育種時間。 （記者顏宏駿攝）

記者顏宏駿／專題報導

台中區農改場文心蘭育種在國內首屈一指，該場擁有一百多種文心蘭品系，以往用經驗和電腦的輔助，要孕育出具市場具競爭力的新品種，需約十年，現在利用ChatGPT、Gemini、Grok大語言模型，大大縮減育種時間，且可以更精準培育出市場需要的品種。

國際蘭展大放異彩 抱回4座獎

台中農改場培育的文心蘭在「二〇二六台灣國際蘭展」大放異彩，分別有Oncidesa sp（尚未命名）獲第一獎，文心蘭台中五號（又名白色佳人）奪下第二獎，另外，Brassdium sp.品系（小型文心蘭）、蕙蘭Yellow Candy雙雙獲得銅牌獎。空前亮眼的成績，都有AI應用的影子。

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農改場協助研究文心蘭的農業碩士李燕融說，文心蘭的育種，首先收集優良親本，調查其生長、花期、花色、花型等特性。選定目標後進行人工授粉，蒴果成熟後採收種子，進行無菌播種與瓶苗培養。實生苗出瓶後栽植於溫室，經一至三年開花，進行單株選拔。選出具強健生長勢、優美花型、耐運輸等優良性狀的個體，穩定後申請品種權與技轉推廣，整個過程通常要十年以上。

靠AI演算 取得珍貴「培育程式」

李燕融表示，目前場內約有一百多個文心蘭品系，因為在培育的過程，針對溫溼度、日照、出瓶時間…都有完整的紀錄，這些紀錄成為珍貴的育種資料庫，在諸多AI語言模型問世後，他們把育種資料「餵」給AI去演算，得出許多珍貴的「培育程式」。

李燕融指出，利用AI去找出適合的父、母親本、何種時間適合培育、溼度環境為何等，「因為有AI」，他們可以少走許多冤枉路，避免浪費育種時間。

台中區農改場幫助新社文心蘭農場開發新品種。（台中區農改場提供）

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