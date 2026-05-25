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    首頁 > 生活

    再生能源國際賽 南投學子奪雙冠秀國旗

    2026/05/25 05:30 記者張協昇／南投報導
    南投縣社寮國中等校師生，在KidWind挑戰賽中奪冠，獲獎師生拿國旗拍照留念，讓世界看見台灣。（南投縣府提供）

    南投縣社寮國中等校師生，在KidWind挑戰賽中奪冠，獲獎師生拿國旗拍照留念，讓世界看見台灣。（南投縣府提供）

    二〇二六世界KidWind挑戰賽，廿一日於美國威斯康辛大學麥迪遜分校舉行，由南投縣國中師生與校友組成的三組科研團隊，勇奪二項世界冠軍及一項葉片工程獎，獲獎學生當場興奮秀國旗，讓世界看見台灣科技教育的深厚實力。

    KidWind挑戰賽 獲3獎項

    世界KidWind挑戰賽，為全球知名再生能源STEM國際競賽，來自世界各國優秀隊伍齊聚競技，各隊須歷經區域賽、國家代表資格遴選後，才能晉級世界總決賽。

    其中南投隊伍「SL Angel Wings」，由STAR English紀尚甫老師及竹山社寮國中張育豪老師共同指導，隊員主要來自社寮國中、營北國中等校學生組成，榮獲「國中開放風機組」世界冠軍。

    讓世界看見台灣科教實力

    而奪得「高中組世界冠軍」的「Taiwan HUNTERS」，則由埔里國中蔡忠義老師及楊玓臻老師指導，隊員多為埔里國中畢業校友，分別就讀台中一中、台中二中及台中高工。

    縣政府教育處表示，獲獎師生長時間投入風機測試、葉片調整與數據分析，不斷修正與突破，終於在世界舞台展現成果，也讓國際看見台灣學生的創新能力與堅強科研實力。

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