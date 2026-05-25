清水鰲峰山谷溜遊戲場夯 吳厝街週六、日汽車禁入

警方禁止汽車進入吳厝街，有效改善違停。（記者歐素美攝）

台中市清水區鰲峰山公園谷溜遊戲場，五月七日開幕後「熱」潮不減，週六日仍吸引大批家長帶小朋友到場，清水警分局為避免違規停車亂象，祭出週六、日上午八點到下午六點，一般汽車禁止進入吳厝街的措施，有效改善違規停車的情形。

鰲峰山公園谷溜遊戲場開幕後，家長爭相帶小朋友前往遊玩，致民眾違規停車情況嚴重，影響附近居民進出。

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警方連續開出約百張罰單後，每週六、日上午八點到下午六點，除當地居民外，禁止一般汽車進入吳厝街，有效改善違停，若車輛太多，還會適時延長車輛管制時間。

清水警分局清水派出所表示，昨皆未出現違規停車及開單的情形。

不過有家長抱怨，因吳厝街禁止汽車進入，汽車需停在自由車場的停車場，從自由車停車場需走大約五分鐘的上坡路才能到谷溜遊戲場，帶著小朋友一起走有點累。

許多家長帶著小小孩前往，因孩子太小還不會玩溜滑梯，需家長抱著一起玩，變成大人在玩，家長也覺有趣。

不過因為天氣實在太熱，有家長開玩笑說，最需要改善的地方就是「裝冷氣啦」。

鰲峰山公園谷溜遊戲場，假日吸引許多大小朋友前往遊玩。（記者歐素美攝）

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