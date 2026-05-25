為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    清水鰲峰山谷溜遊戲場夯 吳厝街週六、日汽車禁入

    2026/05/25 05:30 記者歐素美／台中報導
    警方禁止汽車進入吳厝街，有效改善違停。（記者歐素美攝）

    警方禁止汽車進入吳厝街，有效改善違停。（記者歐素美攝）

    台中市清水區鰲峰山公園谷溜遊戲場，五月七日開幕後「熱」潮不減，週六日仍吸引大批家長帶小朋友到場，清水警分局為避免違規停車亂象，祭出週六、日上午八點到下午六點，一般汽車禁止進入吳厝街的措施，有效改善違規停車的情形。

    鰲峰山公園谷溜遊戲場開幕後，家長爭相帶小朋友前往遊玩，致民眾違規停車情況嚴重，影響附近居民進出。

    警方連續開出約百張罰單後，每週六、日上午八點到下午六點，除當地居民外，禁止一般汽車進入吳厝街，有效改善違停，若車輛太多，還會適時延長車輛管制時間。

    清水警分局清水派出所表示，昨皆未出現違規停車及開單的情形。

    不過有家長抱怨，因吳厝街禁止汽車進入，汽車需停在自由車場的停車場，從自由車停車場需走大約五分鐘的上坡路才能到谷溜遊戲場，帶著小朋友一起走有點累。

    許多家長帶著小小孩前往，因孩子太小還不會玩溜滑梯，需家長抱著一起玩，變成大人在玩，家長也覺有趣。

    不過因為天氣實在太熱，有家長開玩笑說，最需要改善的地方就是「裝冷氣啦」。

    鰲峰山公園谷溜遊戲場，假日吸引許多大小朋友前往遊玩。（記者歐素美攝）

    鰲峰山公園谷溜遊戲場，假日吸引許多大小朋友前往遊玩。（記者歐素美攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播