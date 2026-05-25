台中公車頻脫班 交通局長︰年底前推聯營

台中公車脫班頻傳，議員及學者提出公車聯營的解方。（記者蘇金鳳攝）

市府︰五大幹線公車共同合作 學界︰業者齊分攤 可釋出多餘駕駛

記者蘇金鳳／專題報導

台中市的公車常出現脫班、誤點，交通局每年約補助公車三十億元，去年八月再提高公車業者補助，增加駕駛的薪資，但脫班申訴未減，有議員建議跟進台北採取「聯營公車」以減少駕駛不足的問題；交通局長葉昭甫表示，台中市行駛台灣大道的三〇〇號公車就是三家業者聯營，會在今年底前將五大幹線公車一〇〇、二〇〇、五〇〇、七〇〇、九〇〇號推動聯營或者走向共同合作的機制。

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議員︰司機人力不足 班次太少

台中市議員張芬郁強調，在疫情前，台中公車運量每年一．三億人次，近年降至八千萬人次，一年虧損約六億元，導致惡性循環，然而，台中機車一九〇萬輛全國第三、汽車一二〇萬輛全國第一，為何市民愛自己騎車及開車？因為台中捷運只有一條，公車常脫班及誤點所致，台中市的公車已到了必須轉型的地步。

議員李中也表示，台中市公車駕駛上班時數長、駕駛人力不足，公車班次太少等問題，確實應該要大改，他跟張芬郁都建議比照台北聯營公車模式，讓公車路線捷運化並藉此增加班次。

害怕被投訴 也是留不住人主因

不過，多位公車業者認為公車聯營無法解決真正問題，因無法一車到站，反而不利於偏遠民眾；公車業者強調，已推出多項方法留住駕駛，除積極招募，更發放任職獎金；而留不住人主因之一，是駕駛害怕動不動被投訴，只能全力關懷。

偏遠民眾 幸福巴士提供服務

逢甲大學運輸與物流系助理教授洪百賢便表示，公車聯營確實是解決駕駛不足的方法之一，由幾家業者共同分攤，多餘駕駛就可釋出；至於偏遠民眾搭乘的問題，有幸福巴士、黃色小巴來提供服務；但是公車聯營關係到業者的資源分配，需要政府相關單位來主導或者是輔導。

葉昭甫表示，台中市的公車駕駛約一千三百多名，但應有一四二〇名才夠，缺額約一成；交通局除多次補助業者虧損，提高駕駛的薪資，更興建多個轉運中心及多個小停車場，讓駕駛休息，並調整及整合路網，如公車聯營或者業者合作，讓資源不重疊。

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