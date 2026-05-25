城鎮風貌改造 竹縣3地核定2800萬

關西鎮公所提案的牛欄河休憩步道改善工程，獲核定總經費700萬元。 （擷取自竹縣府官網）

新竹縣政府向內政部國土管理署爭取今年度「城鎮風貌及創生環境營造計畫」，包括新豐鄉、竹東鎮及關西鎮等三鄉鎮共四項計畫，獲核定總經費二千八百萬元，將透過步道串聯、綠美化改善、公園設施更新及低碳休憩空間營造。

新豐打造友善海岸生活廊帶

交通處表示，「新竹縣新豐鄉紅樹林與姜厝聚落步道串連暨入口環境營造計畫」獲核定總經費七百萬元，配合「新竹縣海岸風景特定區」核定契機，整合新豐紅樹林、紅毛港、姜厝及池和宮等聚落資源，將於保安林內新設約五百六十公尺固化土步道，優化既有木棧道設施，串聯既有步道系統與鳳坑沙灣，打造友善海岸生活廊帶。

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關西牛欄河休憩步道改善

由關西鎮公所提案的牛欄河休憩步道改善工程，獲核定七百萬元，將針對鋪面老舊破損與高低不平等問題進行整建，改善牛欄河親水公園內長約七百七十公尺步道及周邊空間。

竹東洗衫坑步道綠美化

由竹東鎮公所提案的洗衫坑步道綠美化計畫獲核定八百萬元，基地位於中正南路與文林路交叉口，面積約三千二百平方公尺，將活化市中心閒置綠地，串聯中興河道與曉江亭等客庄文化節點，保留原生喬木、河道複層綠化、邊坡植草降溫，以及改善無障礙動線與步道環境。

竹東頭重社區公園整建

竹東鎮頭重社區公園開放空間及公共設施整建與更新計畫獲核定六百萬元，針對竹東鎮富榮街角公園不透水鋪面過大、動線破碎及設施老舊等問題，將移除不必要構造物，並將打除後混凝土回收再利用作為再生級配材料，同時優化無障礙步行系統，設置耐候性座椅及節能LED照明，提升社區休憩品質與永續環境效益。

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