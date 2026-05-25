蘆竹囤積戶強制排除 清出10噸廢棄物

桃園市蘆竹區奉化路一處「囤積戶」長期被檢舉，桃市府近日跨局處介入協助清理，總計清出五車、約十公噸廢棄物。（桃市環保局提供）

桃園市蘆竹區奉化路一處「囤積戶」長期被檢舉，桃市府近日跨局處介入協助清理，總計清出五車、約十公噸廢棄物，這也是桃園市住宅囤積行為處理自治條例上路後，完成的第二起強制排除案例。

桃市府表示，蘆竹區公所接獲檢舉後，即依自治條例啟動稽查、輔導及改善程序，並由跨局處單位共同介入協助，四月中聯合稽查後，認定現場已明顯有公共消防安全、環境衛生及傳染病之虞，期間包含社福單位在內，多次前往關懷訪視與勸導，在行為人願意簽署排出同意書下，依法啟動排出清理作業，另考量行為人年事已高，且囤積物數量龐大，已造成出入口受阻，無法於短時間內自行完成清理，評估後由環保局於本月廿日至廿一日協助排出。

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副市長蘇俊賓表示，住宅囤積案件往往涉及環境衛生、公共安全、心理支持與社會關懷等多重面向，必須透過跨局處合作及地方共同協助，才能有效改善問題，目前各區公所累計接獲約卅件相關陳情案件，其中十九案已完成勸導自行清除或依法強制排除，其餘案件則持續進行輔導及限期改善程序。

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