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    首頁 > 生活

    《民進黨黨部主委選舉》桃市張火爐回鍋 竹市施乃如連任

    2026/05/25 05:30 記者鄭淑婷、蔡彰盛、廖雪茹、張勳騰／綜合報導

    竹縣蘇仁鑑接任 苗栗陳詩弦也蟬聯

    民進黨全國黨代表、各市縣黨部主委與黨員代表選舉昨日投票，桃園市黨部主委由前主委張火爐「回鍋」，新竹市黨部主委由市議員施乃如連任，新竹縣黨部主委同額選舉，由新人、前竹東鎮長蘇仁鑑接任，苗栗縣黨部主委亦為同額選舉，現任主委陳詩弦連任。

    張火爐表示，當選後肩負輔選市長提名人黃世杰重任，交接完成將立即啟動整合工作，聽取議員及地方意見，「這場仗打起來會很辛苦，但一定會全力以赴，爭取最後的勝利」。

    施乃如強調，今年與「新竹隊」將竭盡全力輔選市長提名人莊競程，並力拚市長、議員全壘打；蘇仁鑑表示，爭取擔任黨部主委最重要的是希望捍衛台灣的民主，提升綠營在新竹縣整體的戰鬥力，整合各方力量，讓年底地方選舉展現成果。

    陳詩弦強調，未來黨部將持續深耕苗栗基層、傾聽民意，並全力提攜優秀青年，為民進黨在苗栗開創更堅實的政治版圖，迎接未來的地方公職選舉挑戰。

    另，桃園市全國黨代表競爭激烈，包括現任主委黃傅淑香在內共十六人當選；新竹市全國黨代表由市議員劉康彥當選；新竹縣這次全國黨代表有四人角逐，開票結果，縣議員蔡蕥鍹與竹北市民代表陳禹同出現一票之差的激戰，當場重新驗票，最後採抽籤方式由蔡蕥鍹勝出，搶下第三席全國黨代表。

    苗栗縣全國黨代表四搶三，當選者為杜文卿、賴朝欽、羅婉方。

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