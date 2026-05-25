桃園航空城滯洪池 兼顧生物棲息

記者李容萍／專題報導

作為「國門之都」，桃園市境除了市府水務局維管廿二座滯洪池，配合桃園航空城區域防洪需求，市府桃園航空城工程處於航空城區段徵收第一期工程規劃八十五座滯洪池，其中優先開發區已完工卅四座，特色是將埤塘轉型為生態公園，兼顧防洪與生物棲息；航空城工程處主任秘書柯志輝表示，規劃特色包含種植水生植物、生態浮島，提供動植物棲息地，並設置環埤步道及休憩空間，將滯洪池打造為人與環境結合的生態公園。

中壢運動公園滯洪池 斥資逾12億

另，市府新建工程處在中壢平鎮都市擴大修訂計畫區、屬中壢運動公園區徵開發範圍的地下滯洪池新建工程，面積約兩公頃，預計今年十二月完工，工程總經費約十二億二九三五萬元，主要施作大型滯洪池及抽水站設施，完工後將有效提升中壢面對極端氣候與豪雨時的防洪韌性，強化區域整體排水效能，提升防洪韌性，保障民眾生命財產安全。

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新工處長呂紹霖說，這座滯洪池為結合地下化設計與無人抽水站的大型防洪設施，旨在提升面對極端氣候的韌性，滯洪量體七．六九萬立方公尺，地表面上可提供如親水公園等用途，工程包含一座無人化抽水站，每秒可抽排〇．六公噸，為整體園區排水與防洪系統的重要設施。

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