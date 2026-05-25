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    首頁 > 生活

    頭份四月八炒米粉賽 阿戊嫂的店奪冠

    2026/05/25 05:30 記者蔡政珉／苗栗報導
    頭份市公所舉辦「炒米粉大賽」，吸引大批民眾湧入六合綜合運動場共襄盛舉。（記者蔡政珉攝）

    頭份市公所舉辦「炒米粉大賽」，吸引大批民眾湧入六合綜合運動場共襄盛舉。（記者蔡政珉攝）

    苗栗縣頭份市百年客家文化慶典「頭份四月八」，為年度盛事，頭份市公所也持續舉辦近年廣受好評的「炒米粉大賽」，吸引大批民眾湧入六合綜合運動場共襄盛舉，民眾除品嘗炒米粉美味，也擔任評審，比賽結果由「阿戊嫂的店」勇奪第一名。

    頭份市公所指出，今年「炒米粉大賽」邁入第三屆，總計有二十隊伍報名參加，跨鄉鎮市高手雲集，除頭份在地隊伍再度挑戰，三灣鄉、大湖鄉、南庄鄉、造橋鄉也組隊前來一較高下。

    造橋鄉融入在地特色推出金瓜炒米粉與丹參炒米粉，大湖鄉主打古早客家風味，知名美食店家三灣婆菜阿婆及阿戊嫂等料理高手也到場切磋，會場擠滿數千人領取餐具品嘗，更有不少年輕人與老中青三代全家動員，拍照打卡讓傳統炒米粉成為年輕人的話題。

    頭份市公所表示，炒米粉大賽知名度已經打開，成功讓頭份在地名產尖山米粉、頭份黑豆醬油再打開知名度，不僅讓節慶更豐富多元，也成功行銷頭份在地產業；參加活動的民眾大快朵頤，也稱讚米粉相當美味，希望未來能多辦理具備地方特色的美食比賽。

    比賽第二名為有味來營養食堂、第三名古早南瓜炒米粉隊；此外，珍強炒米粉榮獲最佳創意獎，澎湃獎則由三灣農會家政班獲得，而現場民眾投票的人氣獎則為古早南瓜炒米粉。

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