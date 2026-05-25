高雄「演唱會經濟」 藍綠市長選將續推動

高雄演唱會經濟帶動夜市業績成長。（高市經發局提供）

記者葛祐豪／專題報導

高雄市近年強推「演唱會經濟」，每年舉辦破百場國內外藝人演唱會，儼然成為新興的「演唱會之都」，而網友敲碗美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）開唱，由於陳其邁任內僅剩半年多，恐無法實現，兩位爭取大位的藍綠市長參選人強調，將持續爭取大咖藝人。

去年高雄總共舉辦一〇九場演唱會，吸引近一六三萬人次、創造逾五十二億觀光產值；今年公布的演唱會卡司，包括國際知名藝人BTS、藤井風、Post Malone波茲馬龍等，仍有多組國際藝人洽談中，全年場次上看一四〇場。

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賴瑞隆：產業鏈思維 帶動南台經濟

民進黨市長參選人、立委賴瑞隆指出，從場館能量、交通接駁、旅宿圈經濟與跨局處整合，高雄累積非常成熟的大型活動承辦能力。為回應追星族的期待，他樂見並將持續爭取更多國際級藝人與團體來到高雄表演，也期盼將「演唱會經濟」提升為「產業鏈思維」，結合周邊城市合作，讓演唱會帶動整個南台灣的經濟效益。

柯志恩：公私協力經驗豐富 具優勢

國民黨市長參選人、立委柯志恩認為，不只泰勒絲，任何國際巨星願意來到高雄開唱都歡迎，世運主場館可同時容納約五．五萬人，且經過多場大型演唱會壓力試驗，這是高雄優勢。

柯志恩強調，高雄負債二千多億，較不適合以鉅額補助方式爭取泰勒斯，可從過去公私協力舉辦大型演唱會的經驗，贏得主辦方青睞。

世運主場館將收費 市府：影響不大

外界擔憂，世運主場館（高雄國家體育場）即將開始收費，恐影響大咖藝人開唱，對此，市府強調雖然收費，整體仍具市場競爭力，對大型巡演選擇高雄的意願影響不大。

中山大學教授陳以亨說，大咖藝人要來亞洲表演，「不是城市選他，是他選擇城市」，包括公共服務、場地、便利性都是選擇條件，最重要的是行政效率，以亞洲各城市來講，高市府做得相當不錯。

高雄衝刺演唱會經濟，民眾湧入世運主場館。（記者李惠洲攝）

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