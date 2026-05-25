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    首頁 > 生活

    高市國中小午餐 公私校全免費

    2026/05/25 05:30 記者許麗娟／高雄報導
    高雄市國中小學免費午餐政策，納入私校共享照顧資源。（高市教育局提供）

    高雄市國中小學免費午餐政策，納入私校共享照顧資源。（高市教育局提供）

    115學年度實施 每年經費27億 19.5萬學生受惠 教職員每餐補助10元

    高雄市一一五學年度起將實施國中、小學免費午餐政策，除公立學校受惠外，市府也同步編列六千八百萬元經費，將私校納入，預估年度預算近廿七億元，可讓全市約十九萬五千名國中、小學生共享照顧資源。

    配合免費午餐政策，市府也規劃補助教職員每餐十元食材費，共編列五千七百六十萬元經費，預計二萬八千八百名教職員受惠。透過師生共餐機制，強化校園午餐品質與食安把關，打造更完善的校園營養照顧體系。

    強化跨局處稽查 每年至少2次

    市長陳其邁強調，實施國中小全面免費午餐政策，每年度預算約需廿七億元，同時為確保午餐品質與衛生安全，將同步強化跨局處午餐聯合稽查機制，由現行每年至少一次提升為至少兩次，加強校園午餐食材來源、製程及環境衛生查核，提供學生健康、安全、營養均衡的校園飲食環境，重要的是打造高雄成為更友善育兒、安心就學的城市。

    家長：私校納入 開學繳費有感

    市府教育局表示，將持續整合中央與地方資源，精進校園午餐品質與食安管理，守護學生飲食安全，讓學生吃得開心、家長也能安心。

    家有國中生就讀私校的楊小姐指出，孩子就讀私校，包括學雜費、交通費等都是一筆不小的負擔，很高興免費午餐能把私立學校的孩子一併納入，每個孩子每學期能省下五千多元的學校午餐費，繳學費時應該會很有感。

    法國國際學校9月開學 3語並重

    此外，九月起高雄市法國國際學校（LIFK）將正式開學，該校設於左營區明德國小，將採小班制教學，課程以中文、法語及英語三語並重，並涵蓋自然科學、藝術、運動及文化歷史等多元領域，除了服務在台法籍家庭，所有國籍的學生亦能申請就讀，將是高雄推動教育創新、接軌國際標準的重要里程碑。

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