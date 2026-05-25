坐總統旁聽音樂會 曾鼎凱如願求書單

曾鼎凱開心地說，總統在他的入場證上簽名。（記者羅欣貞攝）

屏東縣返鄉青年曾鼎凱深耕藝文十餘年，廿三日晚間應邀參加在屏東縣立體育館舉辦的總統府音樂會，入場才知道自己的座位竟然被安排在賴清德總統旁邊，心中激動不已，他趕緊把握機會向總統「求書單」，也如願以償。

曾鼎凱表示，音樂會讓他非常感動，過程中他偷偷問賴總統「您希望我讀一些什麼書，看一些什麼東西？」總統推薦他看李喬老師的書，盡量多看，因為得過非常多的獎，還有《原鄉人》等，與客家文化相關的書。

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曾鼎凱指出，政府重視多元族群，他是客家青年，投入客家藝文表演十多年，感受到政府對客家文化的支持，這些支持的力量，讓客家、原住民等文化更加豐富。

曾鼎凱說，音樂會安排回望歷史的影像、照片，讓他感受到台灣就像一艘船，面對一波一波大浪，總會在阻力中站起來，因為有很多像鏟子超人一樣的夥伴，會一起把船穩住，只要遇到困境，凝聚力會瞬間出來，這是台灣人很棒的地方。

今年總統府音樂會邀請四名在地青年坐在賴總統旁邊一同觀賞，其中曾鼎凱是「藝夥人表演製作團」團長，聚集以藝術為共同血脈的青年藝術家，合力深耕家園，已三度榮獲屏縣傑出品牌演藝團隊。

曾鼎凱（前右九）對自己能坐在賴總統（前右八）旁邊聽音樂會感到非常驚喜。（記者羅欣貞攝）

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