屏縣今年13國小校長退休 5年來最多

屏東縣今年有十三位國小校長退休，是近五年來人數最多的一年；屏縣府教育處表示，校長退休考量因素多，包括配合任期屆滿，或個人生涯規劃等多重因素，已研擬組「師傅校長」陪伴團隊當後盾，提供校務治理諮詢。

教育處統計，屏縣校長退休人數，從二〇二三年國中兩人、國小五人，二〇二四年國中一人、國小八人，二〇二五年國中三人、國小八人，今年國中零人、國小十三人，預估明年國中小校長退休人數共十人、二〇二八年十五人。

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少子化、校園事件 壓力大

教育界人士認為，國中、小校長面臨的辦學挑戰，包括課程與教學領導、校園事件、少子女化下的學校經營、親師關係維護等，考驗重重，部分校長選在年資或年齡屆滿後離開職場。

教育處表示，為解決學校經營困境，將落實行政減量與資訊整合，簡化各項訪視、計畫申請與成果報核程序，同時組成「師傅校長」陪伴團隊，由教育處提供即時協助，做為校長依法行政的後盾。

組「師傅校長」 諮詢校務治理

屏縣府目前正進行一一五學年國中小校長遴選，七月二日辦理新任校長遴選作業，開缺校數國中一校、國小十三校，目前全縣儲備校長國中七人、國小十七人。

教育處說，校長退休人數增，為避免人才斷層危機，將持續透過行政獎金、行政減授課及行政減量等措施，鼓勵優秀教師投入行政工作，同時由資深校長擔任「師傅校長」，提供校務治理諮詢，讓優秀主任勇於實踐個人教育理想，擔任校園的引領者。

改善甄選制度 提高報考意願

縣府也將優化校長甄選制度，針對兼任行政年資長、表現優異的主任給予積分加給，或適度簡化準備報名表件等，提高其報考校長的意願。

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