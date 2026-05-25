規律運動 有助延緩老化、拓展社交

新北市運動中心開設樂齡肌力課程，有助於改善肌耐力、提升體能。（記者賴筱桐攝）

記者賴筱桐／專題報導

活到老動到老！新北市六十五歲以上長者逾八十一萬人，隨著全民運動風氣提升，許多長輩願意走出家門，到運動中心上課。健身教練Canon表示，有些長輩剛開始上課時，腳蹲不下去或手抬不起來，經過持續訓練，肌力和體力大幅改善，同儕間相互鼓勵，還能拓展社交，一舉兩得。

參加樂齡課程的六十一歲董女士說，以前從未參加過運動課程，剛好住家附近有運動中心就來嘗試，上課後變得比較有力；六十八歲高女士表示，平常容易駝背，背部肌肉無力，到運動中心上課後，身體拉得比較直、背部也能撐開，老師教的動作她回家持續練習，效果不錯。

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六十九歲張女士談到，年紀大了肌肉容易流失，她和先生一起報名樂齡肌力課程，在家比較被動，但是上課時間到了，自然有運動的動力；七十三歲陳先生說，以前經常散步、爬山，沒有在運動中心上課的經驗，剛開始很吃力，幾次以後感覺體力有進步。

七十六歲周女士笑說，一個人在家比較懶，常坐在沙發上看電視，有運動是好事，在老師帶領下，學習正確的運動方式，身體狀況改善許多。

Canon指出，對初學者長輩而言，有氧運動方面，跑步機、滑步機是很好的入門選擇，肌力運動可以利用彈力繩或裝水的寶特瓶，透過課程設計，訓練核心肌群和各部位肌肉，他建議除了上課時間，一週至少在家規律做二次以上，有助於維持體能、延緩老化。

「跨出第一步真的很難，但是起心動念很重要。」Canon坦言，許多長輩從來沒有運動過，心裡會有一道障礙，需要親朋好友鼓勵，三五好友「相揪」報名更好，大家年紀相仿，在課程中聊天、互動，不僅改善體能，也拓展人際關係，促進身心健康。

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