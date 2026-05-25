新北運動中心公益時段 4年人數翻倍

新北市運動中心規劃許多運動推廣課程，鼓勵銀髮族參與，增進體能。（體育局提供）

逾65歲免費使用體適能中心及泳池 長輩養成規律運動習慣

記者賴筱桐／專題報導

台灣邁入超高齡社會，長輩平均年齡增加，要活得健康除了注重營養，運動也是不可或缺的要素。根據統計，新北市國民運動中心提供六十五歲以上民眾參與的公益時段人數逐年成長，從二〇二一年五十餘萬人次，提高到二〇二四年九十九．七萬餘人次，人數翻倍，顯示長輩逐漸養成規律運動習慣。

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每週規劃至少一日運動推廣課程

體育局長洪玉玲表示，新北市透過運動中心推動公益時段與樂齡課程，針對六十五歲（原住民五十五歲）以上民眾，在指定公益時段可免費使用體適能中心及游泳池，另每週規劃至少一日運動推廣課程，提供銀髮族、女性、低收入戶及身心障礙市民免費參加，包含肌力與體適能訓練、舞蹈與有氧運動、伸展瑜伽及球類運動等，希望有效提升高齡者與弱勢族群運動參與機會。

預防慢性病 運動就是最好的處方

統計資料顯示，新北市二〇二一年至二〇二四年公益時段服務人次，分別是五十萬八二四人、六十九萬八一五〇人、八十六萬七五三一人、九十九萬七九四七人，二〇二五年因轄內三家運動中心整修，略下降至九十一萬七八七三人，累計五年來服務近四百萬人次，樂齡課程總計逾十八萬人次參與。

衛生局專門委員陳欣蓉指出，美國運動醫學會發起並提倡「運動就是最好的處方」（簡稱EIM）理念，透過體能活動提升健康、預防慢性病，讓中年族群與銀髮族擁有更好的生活品質，新北市二〇一七年加入EIM全球行動，打造友善運動環境，推動「共融及全齡化公園」與「新北處處都是運動場」，讓市民無論在哪個年齡階段，都能找到適合的運動方式，成為每個人的日常習慣。

萬里區打造一條龍衰弱介入服務

陳欣蓉表示，萬里區衛生所開創EIM新模式，除了提供長者衰弱篩檢，也整合長照C據點、銀髮健身俱樂部、社區營養推廣中心、物理治療所及遠距醫療，打造一條龍式的衰弱介入服務，讓長輩在熟悉的社區內獲得完整的健康照護與運動指導。

有十七年教學經驗的健身教練Canon說，高齡化社會來臨，越來越多長者認知到必須要運動維持健康，但是這個階段「不是讓你變得更強，而是要找回過去的自己」，因為年紀增長，身體活動範圍越來越小，原本日常生活可以輕鬆完成的動作，後來變得吃力或沒辦法做到，上運動課程能大幅改善體能或肌耐力，許多長輩也逐漸接受「付費運動」的觀念。

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