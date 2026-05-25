陳心瑩圓父親夢 轉任八斗國小校長

基隆市復興國小校長陳心瑩轉任八斗國小，她將八斗國小門牌地址，轉化為愛的教育密碼，令人印象深刻。（記者俞肇福攝）

基隆市復興國小校長陳心瑩成功轉任八斗國小校長，她高興地舉起「下一站八斗三九六五二」手舉牌拍照，原來這串數字背後隱藏「愛的教育密碼」。她說，八斗國小門牌地址是北寧路三九六巷五二號，爸爸陳正夫在八斗國小春風化雨卅五年，她也在八斗國小任教廿四年，父女加起來將近一甲子，遺憾的是爸爸跟她同在校服務僅一年就往生，如今她回到八斗國小當校長，也算是替未當上校長的主任爸爸圓夢。

教育處昨天公告國中、國小校長轉任遴選結果，陳心瑩轉任八斗國小，東信國小校長曾恕華轉任暖西國小，八斗國小校長羅世彬轉任復興國小，百福國中校長陳斯彬轉任成功國中。

請繼續往下閱讀...

陳心瑩表示，「下一站八斗三九六五二」手舉牌，除了代表八斗國小的門牌地址，也是她未來四年的教育核心理念，包括三個目標、九個策略、六大整合、五個卓越、二大堅持，希望打造愛的教育校園。

陳心瑩回憶說，父親是八斗子長潭里第一個考上大學的人，後來到八斗國小任教，作育英才卅五年，直到一九九九年因病往生，享年五十九歲。當年她回到八斗國小實習一年結束，暑假爸爸就病逝，讓她感受到「子欲養而親不待」的遺憾。二〇二五年媽媽黃美芳去世，她用父母親名義，各捐款十萬元給八斗國小、安樂高中當助學金，希望遺愛人間，幫助學生學習。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法