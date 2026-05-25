花蓮愛心計程車 6月起補助提高至1500點

花蓮縣政府敬老愛心計程車補助每月從一千點調高到一千五百點。（縣府社會處提供）

花蓮縣政府二年前推出敬老愛心計程車政策，每趟車資補助七成、每月上限一千點，使用人次逐年增加。社會處指出，今年六月一日起，愛心計程車每月補助上限將由一千點提高至一千五百點。

花蓮愛心計程車隊過去僅服務縣內身心障礙者，縣府考量長者人口愈來愈多，二〇二四年三月起擴大政策補助對象至六十五歲以上長輩，並祭出每月補助七成車資、上限一千點的福利，使用者只需持敬老愛心卡刷卡支付，透過簡便的流程，提升日常外出與就醫便利性，車資點數每月會歸零。

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社會處表示，敬老愛心計程車上路後，廣獲長輩好評，使用人次逐年攀升，從首年四十一萬人次倍增至去年九十萬人次，期間雖然一度因車隊數量不足，影響長輩候車時間，不過經社會處積極協調後，目前全縣已有十三家車行加入敬老愛心計程車行列，服務車輛達到八百六十輛。

社會處說，原本預計今年調升每月一千點的車資補助上限至一千五百點，卻因縣府與縣議會對今年度總預算內容看法不同延宕，經縣府四月函請中央協處，五月十八日獲內政部同意全數通過預算案後，預計六月一日起調高補助。

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