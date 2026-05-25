高雄男染登革熱規避疫調 衛生局重罰18萬

防疫人員針對戶內積水處進行清消。（高雄市衛生局提供）

高雄市廿三日出現今年全國首例本土登革熱確診個案，為家住前鎮區的六十六歲男性，但個案第一時間竟拒絕及規避疫調，衛生局進一步了解發現其活動足跡遍及高雄四行政區及屏東縣，認定已違反傳染病防治法，將從重裁罰十八萬元。

衛生局指出，個案隱蔽活動史，經進一步調查才坦承有高雄市仁武、大社、新興、苓雅四區及屏東縣的活動足跡，嚴重影響釐清感染源，並大幅增加社區傳播潛在風險，因而重罰十八萬元。

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衛生局強調，為防堵登革熱疫情於社區蔓延，第一時間已啟動跨局處緊急防疫機制，持續針對個案居住地與工作地周圍展開孳生源清除與化學防治作業，截至昨日已擴大採檢近一百廿人。

衛生局防疫人員昨日至個案住家周邊進行社區巡檢與孳生源查找時，仍發現多處髒亂點與積水容器，顯見民眾主動防疫意識不足，嚴重影響化學防治成效，呼籲民眾共同努力防範，落實「巡、倒、清、刷」，主動檢視住家內外環境並澈底清除積水容器，全力防堵疫情擴散，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛或出疹等疑似登革熱症狀儘速就醫，並主動告知醫師活動史。

疾管署統計，截至目前，今年國內累計六十四例登革熱確定病例，其中一例為本土病例，其餘六十三例為境外移入，主要來自印尼十九例、馬爾地夫十四例及越南八例，整體病例數與去年同期六十八例相當。

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