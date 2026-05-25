為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄男染登革熱規避疫調 衛生局重罰18萬

    2026/05/25 05:30 記者許麗娟、羅碧／綜合報導
    防疫人員針對戶內積水處進行清消。（高雄市衛生局提供）

    防疫人員針對戶內積水處進行清消。（高雄市衛生局提供）

    高雄市廿三日出現今年全國首例本土登革熱確診個案，為家住前鎮區的六十六歲男性，但個案第一時間竟拒絕及規避疫調，衛生局進一步了解發現其活動足跡遍及高雄四行政區及屏東縣，認定已違反傳染病防治法，將從重裁罰十八萬元。

    衛生局指出，個案隱蔽活動史，經進一步調查才坦承有高雄市仁武、大社、新興、苓雅四區及屏東縣的活動足跡，嚴重影響釐清感染源，並大幅增加社區傳播潛在風險，因而重罰十八萬元。

    衛生局強調，為防堵登革熱疫情於社區蔓延，第一時間已啟動跨局處緊急防疫機制，持續針對個案居住地與工作地周圍展開孳生源清除與化學防治作業，截至昨日已擴大採檢近一百廿人。

    衛生局防疫人員昨日至個案住家周邊進行社區巡檢與孳生源查找時，仍發現多處髒亂點與積水容器，顯見民眾主動防疫意識不足，嚴重影響化學防治成效，呼籲民眾共同努力防範，落實「巡、倒、清、刷」，主動檢視住家內外環境並澈底清除積水容器，全力防堵疫情擴散，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛或出疹等疑似登革熱症狀儘速就醫，並主動告知醫師活動史。

    疾管署統計，截至目前，今年國內累計六十四例登革熱確定病例，其中一例為本土病例，其餘六十三例為境外移入，主要來自印尼十九例、馬爾地夫十四例及越南八例，整體病例數與去年同期六十八例相當。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播