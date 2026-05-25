日本東京月底開賣低價人工養殖鰻魚 專家：野生鰻苗 5到10年難被取代

野外捕撈的鰻苗，每尾平均價格約50元台幣。 （資料照）

日本日前宣布將於月底在東京開賣完全人工養殖鰻魚，每尾鰻苗價格壓到約一千八百日圓（約台幣三百六十元），鰻魚權威、台大漁業科學研究所教授韓玉山表示，台灣這一季度於野外捕撈鰻苗均價每尾約五十元，認為日本人工培育鰻苗至少還要五到十年才有可能取代野生鰻苗。

人工鰻苗成本高難量產

我國於每年十一月到隔年二月開放捕撈鰻苗，也是漁民賺「鰻金」時節。日本宣布成功壓低人工培育的鰻苗價格，並將於月底商業販售完全人工養殖鰻魚，又我國鰻魚外銷主要市場就在日本，依農業部統計，我國去年鰻魚共外銷三四七噸，其中外銷到日本就佔三〇六噸。

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韓玉山指出，全球成功研發人工培育鰻苗技術僅日本、韓國、台灣三國，技術並非問題，難題在人工鰻苗的培育成本太高、養殖設備過於複雜，日本雖然宣稱人工鰻苗價格已從一開始的每尾高達一百萬日圓（約台幣廿萬元）降至一千八百日圓，但就他了解，日本人「完全賠本在賣」，也難以大量生產，若攤提研發與設備成本，每尾實際價格應該要再加個「零」。

人工培育鰻苗成本高昂，但優點在可控制產量產期，韓玉山指出，這一季度（二〇二五年十一月到今年二月底）台灣野生鰻苗每尾價格一開始約台幣二百元高價，在鰻苗季尾聲時最便宜可到每尾約台幣五元。

至於人工鰻苗育苗期的培育過程長達六個月到一年，放養後還有成長參差不齊、大小不一等問題需要克服，日本培育的人工鰻苗要完全取代野生鰻苗，每尾價格必須壓低到台幣五十元以下才有可能。

「人工鰻苗要完全取代野生捕撈，最樂觀來說，至少還要五到十年。」韓玉山表示，台灣也在努力降低人工鰻苗的繁殖和飼養成本，未來鰻魚產業的關鍵就在台、日、韓三國中，哪國可在鰻魚人工苗繁殖賽道真正降低繁殖成本並拉高品質，台灣目前努力中，也有機會。

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