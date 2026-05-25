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    首頁 > 生活

    老農津貼將調漲至1萬元 52萬人受惠

    2026/05/25 05:30 記者楊媛婷／台北報導
    總統賴清德昨天到「嘉義埤仔頭王靈宮」參拜祈福，細數政府規劃的各項福利政策。（總統府提供）

    總統賴清德昨天到「嘉義埤仔頭王靈宮」參拜祈福，細數政府規劃的各項福利政策。（總統府提供）

    為擴大照顧弱勢，總統賴清德昨表示，老農津貼將由現行月領八一一〇元調高到一萬元，預計五十二萬名農民受惠，農業部表示，待立院通過農業部今年度預算和「老農津貼暫行條例」修正草案，擬將調漲後的老農津貼追溯至今年一月。

    待立院通過 追溯至今年一月

    隨近年物價上漲，政院於今年一月十五日通過農業部擬具的「老農津貼暫行條例」修正草案，擬將老農津貼從現行月發八一一〇元調漲到一萬元，以照顧老農生活所需，並增訂額度檢討機制，於定期調整後二年CPI累計成長率達三％，即啟動調整津貼金額的程序。

    該草案也調整排富規定，將農業外所得門檻從原本的五十萬元調整到六十萬元，個人持有土地與房屋門檻從五百萬調整到一〇二五萬元，並為落實居住正義，刪除唯一自住房屋扣除上限，避免老農僅因自住需求卻被排除無法領取津貼。

    申請人須符合排富條款限制

    農業部農民輔導司司長陳怡任說明，老農津貼要調高到一萬元仍待立院三讀通過，但目前立院經濟委員會尚未排審，另隨老農津貼都由農業部編列預算提撥，調漲後的費用屬新增經費，將年增加超過一百廿億元，該筆增加後的費用也需待立院通過今年度農業部預算。

    陳怡任表示，只要待立院三讀與審議通過該部預算，調整後的老農津貼擬追溯到今年一月起發放，預估至少有五十二萬名農民受惠。

    根據勞動部勞工保險局與農業部的規定，申請老農津貼須年滿六十五歲，國內設籍且最近三年內每年居住超過一百八十三天。申領時須參加農保且年資合計滿十五年以上，或為已領取勞保老年給付之漁會甲類會員。此外，申請人亦須符合「排富條款」限制，且未領取其他政府同性質生活補助。

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