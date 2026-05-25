聽力退化不只是老化 還會影響大腦健康

台大醫院雲林分院辦理巴金森病友會活動為病友進行聽力篩檢，院方表示未來還會在雲林30個社區辦理篩檢，並制定照顧計畫。（資料照，台大雲林分院提供）

聽力退化不只是老化現象，更可能影響大腦健康。醫師指出，長期聽損若未治療，容易導致社交孤立、憂鬱，甚至提高失智症風險；部分長者還可能因聽不清楚而出現答非所問、反應遲鈍等「假性失智」症狀。

新光醫院耳鼻喉頭頸外科主治醫師郭又瑄表示，門診中因聽力問題求診的人確實越來越多，但這並不一定是盛行率真的上升，主要是因為高齡人口增加、六十歲以上族群變多所致。此外，現在健康檢查普及，也讓原本容易被忽略的輕度聽損，能提早被發現。

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長期戴耳機 聽損年輕化

現代人長時間使用耳機，加上交通、工地等噪音暴露，讓聽損有年輕化趨勢。郭又瑄提醒，耳塞式耳機最傷聽力，若出現聲音刺耳、對聲音過度敏感等情況，代表耳朵已過度疲勞，應立即休息；高噪音工作者也應養成配戴耳塞習慣。

至於如何察覺聽力退化？郭又瑄表示，許多人其實是先被家人發現，例如電視音量越開越大、講話越來越大聲，或在餐廳、聚會等吵雜環境中，常常聽不清楚別人說話、需要對方重複等，都是常見警訊。

答非所問 恐是假性失智

台中榮民總醫院神經內科主治醫師吳俞萱則指出，臨床上許多失智症患者同時合併聽力退化，但過去常被忽略。她表示，聽力不好有時甚至會造成「假性失智」，患者因為聽不清楚問題，出現答非所問、反應停頓等情況，容易被誤認為認知功能退化。

她表示，聽力退化是失智症「可修正」危險因子之一，若能及早介入，例如配戴助聽器，可能有助預防或延緩失智發生。

50歲後應定期檢查聽力

郭又瑄建議，五十歲後應逐漸建立定期聽力檢查觀念，讓聽力檢查像量血壓一樣，成為日常健康管理的一部分。

有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

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