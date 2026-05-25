聽力師呼籲 純音聽力篩查納公費檢查／國健署：無症狀成人之全面性聽力篩檢 國際尚無共識

專家進行專業檢測，了解受測長輩聽力情況。（資料照）

高齡者因身體機能退化，容易出現聽力損失。聽力師學會呼籲，聽力異常可透過「純音聽力篩查」及早發現因應，減少未來衝擊與長照成本，建議納入公費成人健檢或勞工健檢。對此，國民健康署表示，納入常規篩檢須審慎衡酌實證效益、成本效益及服務量能，且對「無症狀成人之全面性聽力篩檢」，國際間尚無共識。

音叉檢測無法量化聽力表現

台灣聽力語言學會理事長葉文英解釋，現行常見的「音叉檢測」是醫師用來快速鑑別聽損類型的評估工具，但無法量化聽力表現；純音聽力篩查需使用純音聽力篩檢儀器、中耳耳鏡與分析儀等，其中使用純音聽力篩檢儀器的部分只要十至十五分鐘即可初步篩查聽力異常的頻率範圍與嚴重程度，並評估是否需要轉介至醫療單位進一步檢查。

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醫師：未戴助聽器 罹失智高4倍

振興醫院耳鼻喉部聽覺科主任力博宏認為，近年來發現聽力損失與失智症可能存在相關性，具有聽損的六十五歲長者中，未佩戴助聽器者罹患失智症比例比有配戴助聽器者高四倍，故及早發現聽力損失，並使用助聽器、電子耳等輔具改善，或有助於減少未來更加龐大的長照成本。

國健署則強調，美國預防醫學專家小組將五十歲以上無症狀成人之聽力篩檢評定為實證不足，英國國家篩檢委員會也未建議推動成人族群之常規篩檢，主因在於篩檢準確性、後續介入成效及健康結果改善等相關證據仍有限，顯示普篩項目仍須依實證基礎並參酌國際作法審慎評估。

聽力已納長者內在能力評估項目

國健署表示，現行政策除成人預防保健服務已納入耳鼻喉相關檢查，也參考世界衛生組織推動的「長者整合照護（ICOPE）」架構，將聽力納入長者內在能力評估項目之一，目前每年服務約卅萬人，透過氣音測試初步辨識疑似異常個案，約占八％，並協助轉介至耳鼻喉科或聽力相關專業單位做進一步評估與介入，已建立基本的照護銜接機制。

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