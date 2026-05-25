長者聽損5年增17% 專家建議篩檢抓黑數／聽力師推估高達45萬人聽覺障礙 恐增加罹患失智症風險

近5年65歲以上聽覺機能障礙者人數

台灣已邁入超高齡社會，衛福部社家署統計顯示，近五年六十五歲以上聽覺機能障礙人數持續攀升，聽力師推估，我國可能高達四十五萬人存在聽力損失問題，但並非所有人都持有障礙手冊，且許多早期個案沒能採取因應作為，放任病情持續惡化，亟需補救。

聽損逾50分貝才能取得身障手冊

社家署統計，近五年高齡聽覺機能障礙者逐年攀升，六十五歲以上聽覺機能障礙者人數自二〇二一年的九萬一一六〇人攀升至二〇二五年第三季的十萬六六四三人，增幅達約十七％。

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然而，據「身心障礙者鑑定作業辦法」規範，六歲以上族群只要雙耳整體障礙比率達四十五％以上，或單耳聽力閾值為九十分貝以上，且另一耳聽力閾值為四十八分貝以上者，達聽覺功能障礙標準。

世衛建議聽力損失35分貝即達聽損

台灣聽力語言學會理事長葉文英認為，世界衛生組織建議，六十五歲以上長者聽力損失卅五分貝即符合聽力損失，但依據我國現行規範，聽力約要喪失五十多分貝才能取得身障手冊，兩者存在落差。過去研究顯示，我國聽力損失落在卅五分貝到五十五分貝間的長者約有卅萬人左右。

此外，葉文英表示，若以歐美高齡者的盛行率六至十％推估，我國應有約四十五萬人存在聽力損失問題，但我國民眾的警覺普遍不足、成人健檢提供的聽力篩檢仍較初階，往往很難及時找出潛在患者。

長者不覺得嚴重 拒絕積極處置

振興醫院耳鼻喉部聽覺科主任力博宏則提到，即使臨床判定長者已有聽力損失，甚至已經取得聽障手冊，長者往往也不一定願意治療、佩戴助聽器，可能不想花錢、覺得問題沒那麼嚴重，或是自我感覺良好、不想讓人覺得「我變老了」，以及美觀等各種理由而拒絕積極處置。

力博宏說，這些「主觀問題」不見得靠調整聽力損傷標準或補助措施就能解決，英國過去統計發現，即使在助聽器全額補助地區，聽力損失患者從確診到配戴助聽器仍會延遲七年之久，顯示改善民眾聽力損失不只是專業人員覺得該怎麼做，患者的主觀層面也要透過衛教資訊與最新資訊改善。

近年來發現聽力損失可能與失智症風險相關，力博宏認為，此類訊息的傳播或許有助於增加患者配戴助聽器或積極治療的動機，至於未來是否要調整聽力障礙判斷標準、給予更多補助，則需客觀評估相關政策是否能有效達到公共衛生目標後再行決定。

有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

據衛福部社家署統計，近5年高齡聽覺機能障礙者逐年攀升，增幅達約17％。國健署表示，政府已將聽力納入長者內在能力評估項目之一，目前每年服務約30萬人。圖為屏東縣展開聽力巡迴服務。（資料照，屏東縣政府提供）

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