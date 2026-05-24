《密室逃脫案》北市府稱首創安全指引 議員批消防署早有綱領

台市議員簡舒培說，消防署早在二〇一七年就已函頒《互動情境體驗場所安全指導綱領》。（資料照）

台北市密室逃脫致死意外，台北市文化局廿一日表示，「率先全國」訂定產業安全指引，保障從業人員安全及消費者權益。不過，市議員簡舒培昨指出，內政部消防署早在二〇一七年，就已經函頒《互動情境體驗場所安全指導綱領》；北市府安全指引引用消防署綱領，早就有規範卻沒認真執行。文化局表示，產業長期存在的問題，包含沒有強制公安申報、納入聯合稽查、定期化契約規範等，都是中央職權，中央沒做到的事情，台北市一定努力做好。

簡舒培︰有規範沒認真執行

簡舒培指出，《互動情境體驗場所安全指導綱領》正是因為互動情境體驗場所常透過特殊空間裝修設計、電子鎖與出入口管制，並結合團隊解謎、真實道具與沉浸式情境體驗，在火災、地震等災害發生時，容易產生避難逃生困難才特別制定，當中早就明文規範防火安全、地震安全、緊急應變措施、緊急逃生機制、專人監看、風險評估、緊急介入處理等項目，甚至連密室逃脫常出現的綁縛、鎖鏈、銬具等高風險情境，都要求必須有安全措施，避免人員發生危害。

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她說，北市的安全指引直接引用消防署這份綱領，根本不是首創，台北市過去為什麼長期視而不見？為什麼消防檢查、公安檢查、風險管理沒有真正落實？依照《職安法》，雇主本來就有義務避免勞工遭受職業災害，應進行危害辨識、風險評估與緊急應變。

文化局︰中央職權沒做到 北市做好

對此文化局表示，即使是議員所說的中央指引，一沒有強制公安申報，二沒有納入聯合稽查，三沒有定型化契約規範，這些都是中央的職權；四沒有禁止「單人作業」，容許「無人陪同或監看」，無法根絕問題，這些中央沒有做到的事，台北市府一定會努力做好。

文化局進一步指出，《台北市沉浸式內容體驗產業安全指引》納入《互動情境體驗場所安全指導綱領》，是作為北市指引的其中一環一案，相關綱領不足之處，各級政府皆應努力補齊。

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