密室逃脫致死案 北市府掀口水戰槓中央

針對密室逃脫案，議員林亮君批北市沒有積極性、不願意解決問題。 （資料照）

北市府︰未發函地方 會議也沒裁定列D-1 國土署︰地方建管與消防可依法裁罰

台北市密室逃脫致死案，市議員林亮君廿二日揭露，從前市長柯文哲到市長蔣萬安有近十年的管理空窗，對此蔣萬安回批中央未發函地方政府；廿二日晚間國土署反擊，強調二〇一八年與六都會議有共識將密室逃脫列D-1，有其他疑義才須另行函詢。昨上午北市都發局發新聞稿認為，中央與六都會議沒有裁定將密室逃脫列為D-1，會議記錄載明「地方政府建議歸屬D-1」。國土署官員指出，口水戰無助解決問題，利用地方現有政策工具就可先「補強」，建築法、消防法都是現成工具，違規本就可依法裁罰。

請繼續往下閱讀...

都發局︰僅記錄地方政府建議歸屬D-1

市長蔣萬安日前於議會答詢一再強調，中央沒有函頒各縣市政府，推責中央，昨受訪時則說，都發局已說明清楚，地方政府會就該做的扛起責任。

都發局昨發新聞稿表示，二〇一七年間，北市府就率先要求相關業者依D-1類組辦理公共安全申報，業者不服提起訴願，結果北市府敗訴，原因就在於沒有把這個行業認定為D-1的中央法源依據。地方從十年前到今日為止，都沒收到中央認定「密室逃脫」為D-1類組的法源依據，市府雖已率先認定，仍有重演敗訴風險。

但國土署官員表示，雖然是否修改《建築物使用類組及變更使用辦法》，將「密室逃脫」明文歸屬D-1類組，還需要召集相關部會與地方政府討論；但建築法、消防法都是現成工具，地方建管與消防單位本來就可以依法裁罰。官員坦言，這樣陷入口水爭執，實在無助解決問題。因應各式產業變化快速，地方主管建築機關本應就場所的使用性質與樣態，依照建築物使用類組及變更使用辦法之組別定義，積極落實建物管理及公安申報檢查。

國土署︰新北函問後即展開聯合稽查

國土署表示，新北市政府在二〇二三年主動函問，得到「二〇一八年會議已有地方共識歸屬D-1」回覆，就立刻展開跨局處聯合稽查與公安申報；二〇二四年，新北市府同樣遇到業者提起訴願，但成功讓業者敗訴；同年八月將密室逃脫納入《新北市消費者保護自治條例》，強制要求業者投保公共意外險，利用地方現有政策工具就可先「補強」。

議員︰蔣沒積極性、不願意解決問題

林亮君表示，蔣萬安最愛談一九九九，上任三年來七十三件投訴，如果有想要解決問題，有沒有問過一次中央？沒有積極性、不願意解決問題，到底是誰怠惰？

批北市怠惰 噴政治口水、甩鍋中央

市議員張文潔直批，但凡台北市發生任何事情都沒有肩膀承擔、沒有勇氣去面對，怠惰到要真的讓市民失去生命了再來噴政治口水、甩鍋中央，講難聽一點，台北市政府要不要叫中央直接訂定《蔣萬安沒辦法》。

時下流行的密室逃脫，因近期發生致死案，引發公共安全申報議題。 （美編組製作）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法