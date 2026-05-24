新北建管把關 增列擋土措施勘驗

新北市建築管理自治條例增列「擋土安全維護措施勘驗」為必要勘驗項目。（新北工務局提供）

預防地下室開挖施工不慎影響公安 違者得勒令停工

近年全國有數起建築工程開挖地下室，造成鄰房受損、道路坍塌等重大工安事件，新北市府工務局訂定「新北市建築管理自治條例」，強化施工管理與維護公共安全，其中增列「擋土安全維護措施勘驗」為建築工程必須勘驗項目，在挖掘基礎土方前需辦理勘驗查核，若未依規辦理勘驗，可罰鍰並限期改善，必要時得勒令停工。自治條例市議會已審議通過，將報中央核定後實施。

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自治條例將報中央核定後實施

工務局長馮兆麟指出，建管自治條例以現行新北市建築管理規則為基礎，整合建築許可、施工管理、使用管理、拆除管理、建築物與環境維護管理及罰則等規範。值得注意的是，為預防地下室開挖施工不慎影響公共安全，自治條例增列「擋土安全維護措施勘驗」為必須勘驗項目，要求於擋土措施完成後、挖掘基礎土方前辦理勘驗查核。

根據建管自治條例三讀版第十八條規定，必須勘驗項目應由承造人、專任工程人員會同監造人查核，確認依照核准設計圖說施工，並於相關報告上簽章，施工階段前送到工務局才得繼續施工，但有緊急施工必要得由監造人或承造人監督先行施工，並於三日內報備。

至於未依施工計畫書施工或未依規定辦理勘驗者，可處九千元以下罰鍰、命其限期改善，必要時得勒令停工。

新增風險警示機制 公告資訊

此外，自治條例也新增風險警示機制，如建築物外牆飾材、附掛物或其他構造物、昇降設備、機械停車設備，或山坡地住宅社區水土保持設施等有危害公共安全之虞，工務局可於現場貼識別告示、要求限期改善，也得將建物名稱、地點等資訊公告，如限期內未改善，處一萬元以上五萬元以下罰鍰，得按次處罰；如有妨礙公共通行、使用或危害公共安全的緊急狀況，工務局可採取必要措施（如拆除或移置）。

工務局建照科長張育豪指出，現行建築法已針對建物違反建築技術規則等狀況訂定罰則，但實際執行上，部分狀況是否適用相關法規尚有討論空間，或尚未造成損害狀況，市府希望修訂自治條例納管，督促改善。

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