竹市中正市場 法院判市府擁所有權

新竹市中正市場BOT案歷經多年訴訟，市府可望拿回所有權及建物，市議員劉康彥提醒應保障攤商權益，並期市場再優化升級。（記者洪美秀攝）

新竹市中正市場是首座BOT市場，在前市長許明財任內簽約、建造及啟用，但因業者積欠市府租金、定額權利金及營運權利金，前市長林智堅任內與業者終止契約關係，並由市府向法院提出地上物與所有權確認訴訟。據悉，目前中正市場的土地及建物所有權已由法院判決由市府所有，市議員劉康彥表示，市府若收回中正市場的所有權及建物，應保障市民公共利益及既有攤商權益。

市府產發處表示，中正市場歷經多年官司後，業者今年已同意以估價結果的最低價金與市府調解，市府正依調解結果辦理後續買回相關程序。待相關程序完備，會以公共利益、市場活化及周邊商圈發展為原則，審慎推動後續規劃。

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劉康彥說，中正市場是竹市第一座「示範市場綜合大樓興建營運移轉（BOT）案」，在前市長許明財任內，二〇一三年六月簽約。因業者與市府簽約後隔年就未按時繳租金、定額權利金及營運權利金，積欠金額達三千六百多萬。業者更以中正市場向銀行申請融資四億多元，因無力償還，在林智堅任內與其終止契約，並由市府強制介入接管，且透過官司，要拿回屬於市府的產權。

目前中正市場除有傳統攤商，也引進全聯福利中心、停車場、風采餐廳等複合式使用，劉康彥認為，中正市場經營狀況穩定，若市府確定收回產權，應通盤考量，且避免再發生站前晶品城停車場政策反覆的荒謬情況。

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