玩具圖書館推廣到全台 蕭美琴肯定

副總統蕭美琴出席台灣玩具圖書館與和泰汽車合辦「玩具復活節」桃園場活動，與小朋友一起玩回收再利用玩具的套圈圈遊戲。（記者陳璟民攝）

玩具復活節桃園場 蕭︰讓更多小朋友享受一起成長的樂趣

副總統蕭美琴昨到桃園市龍安國小，出席台灣玩具圖書館、和泰汽車合辦「玩具復活節」桃園場，與數百親子體驗玩回收再利用玩具，她致詞表示，過去廿幾年來，玩具圖書館從桃園出發，推動到全台灣，讓更多小朋友享受有玩具一起成長的樂趣，像這樣的公益活動，在社會各角落中，展現台灣人相互關懷的力量。

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五月廿八日「世界遊戲日」前夕，「玩具復活節」桃園場昨由龍安國小合唱團清麗歌聲暖場揭幕，蕭美琴與立委張雅琳、桃園市副市長蘇俊賓、玩圖理事長余良玲、和泰汽車協理林裕昌等人，跟大小朋友闖關「打倒污染怪獸」，從中理解「責任消費與生產」的意義，「誰需要優先席」關卡則結合「健康與福祉」主題，透過角色思考、討論不同族群的需求與社會包容的重要性。

志工搜集資源 拿出來流動及運用

蕭美琴表示，玩圖獲得和泰汽車、台塑集團等民間夥伴支持，尤其上萬名志工持續在各地搜集資源，然後整理、清潔、消毒、分類、拿出來流動及運用，令人感動，這是環保、循環再生的行動，更是將愛分享的行動，而小朋友除了期待有玩具，也期待有陪伴、獲得關心、被看到，這也是今天活動的重要精神。

學校找工匠修復玩具 賦予新的生命

蘇俊賓說，桃市學校賦予玩具新的生命，不只是回收物再利用，還找社區的水電工、泥水匠來學校修復玩具，並且教小朋友當小醫生來修復自己的玩具，然後把資源傳給下個小朋友擁有，成為愛心加值的、更值得珍惜的玩具。

林裕昌表示，和泰汽車投入「TOYOTA玩具愛分享」計畫第十一年，將企業資源轉化為公益力量，內容與時俱進，今年設計讓學童參與「玩具再生體驗營」，動手整理與再生，思考資源循環與分享的價值。

余良玲提及，玩圖執行計畫迄今回收超過五百公噸二手玩具，相當於十三萬棵樹木一年的碳吸附量，每年再生超過五萬件玩具，提供國內外一七九〇個單位使用，延續玩具的生命。

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