桃機第3跑道 卓揆限期程內完成

行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱出席台十五線及台四線改善通車典禮。 （記者周敏鴻攝）

配合機場擴建 台15線、台4線改線通車 路寬30公尺 雙向各2快車道、1慢車道

行政院長卓榮泰昨主持「台十五線及台四線配合桃園國際機場擴建辦理改線工程」通車典禮時致詞說，桃園國際機場在世界上揚眉吐氣多年，如今已是中年狀態，政府推動新建機場第三航廈、第三跑道等工程，都須在時程內完成，讓機場具有挑戰世界最好機場的能力。

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卓揆表示，三航廈北登機廊廳已於去年啟用，主航廈封頂也在賴清德總統見證下完成，桃機第三跑道長約四〇〇〇公尺、佔地八六〇公頃，中央政府編妥三七四億元預算，相關單位應做快一點，在計畫時程內完成，屆時桃機的每小時起降航班數將翻倍。

2021年10月開工 設草溝綠帶、人行道

因桃機第三跑道將建在原台十五線及台四線上，致部分省道須改線，二〇二一年十月間開工的改線工程範圍，包括約一．三公里的「新台四線」，東起於三民路一段與航翔路口而沿南崁溪左岸佈設，及約六．〇九公里的「新台十五線」，從竹圍大橋交接處接新台四線，到圳頭路與國際路一段轉回台十五線，路寬都是卅公尺，雙向都配置二快車道、一慢車道，還有草溝綠帶、人行道。

台15線管線一次到位 路面國際水準

卓榮泰強調，「桃竹苗大矽谷」是行政院在六大產業生活圈裡面首先核定的計畫，桃園市是重要樞紐並成為帶領台灣科技業攀升的引擎，人貨運輸應做好事先準備，台十五線繞著桃園機場，路面是國際水準，道路下方的排水等管線都一次到位，行人、自行車道也充分考慮到，是以人為本的工程典範。

去年客運量4780萬人次 較前年多6%

卓揆表示，桃園機場去年客運量恢復到武漢肺炎疫情前的九十八％，達四七八〇萬人次，較前年多六％，貨運量也達到二五〇萬噸，較疫情前成長十五％，回到歷史第三高，包括國道一號甲線新建工程動土等，政府為桃機第三航廈、第三跑道做了必要連通工程，且銜接國道一號、台六十一線快速公路等，完成交通路網，未來隨著桃竹苗大矽谷的發展，客運量、貨運量將再攀升。

另，桃園市政府規劃下半年辦理「新屋區中華南路一段（福九路至高鐵南路七段）道路拓寬工程」，總經費七億九千五百萬元，獲內政部國土管理署補助三億五百餘萬元，預計明年底完工，全長二．九三公里，現況路面、橋梁寬度七至十公尺，將拓寬為十五公尺，改善串聯新屋、楊梅的交通要道。

台四線改線通車典禮。 （記者周敏鴻攝）

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