苗栗李小龍、鄭恩泓、潘祖坪 獲總統教育獎

汶水國小潘祖坪獲總統教育獎。（苗縣府提供）

教育部於廿一日公布今年總統教育獎名單，苗栗縣泰安國中小李小龍、六合國小鄭恩泓、汶水國小潘祖坪三名學子，憑藉在逆境中展現堅毅不屈、積極進取的學習態度與溫暖助人的良好品格，榮獲此殊榮。

李小龍為泰雅族子弟，成長於相對艱困的家庭環境，面對父親突發中風、家庭遭逢重大變故時，主動分擔家庭照顧責任，展現超越同齡的成熟與體貼。他並始終保持樂觀積極的態度，在課業學習、英語表現、原住民族語文化傳承及體育等方面皆有優異表現，以堅定行動突破外界對偏鄉及原住民族學生的刻板印象，展現多元潛能與堅韌生命力。

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鄭恩泓自幼因聽覺障礙需長期配戴助聽器，學習與生活過程須付出比一般學生更多努力，卻未因此退縮，在語文競賽及體育活動中均有優異表現，以行動展現積極進取與永不放棄的精神。他也體貼雙親在市場工作辛苦，除假日前往幫忙，自小養成懂事自律的性格，並努力爭取獎助學金，減輕家庭負擔。

潘祖坪為南庄賽夏族子弟，父親因健康因素長期安置於安養機構，母親照顧能力有限，身為家中長子，自小肩負照顧弟妹與分擔家庭責任。為追逐棒球夢，也希望未來有能力照顧家人，他至泰安就學並長期住宿，自立生活，在課業與訓練之間努力不懈，小小年紀展現無比堅毅的精神。

六合國小鄭恩泓獲總統教育獎。（苗縣府提供）

泰安國中小李小龍獲總統教育獎。（苗縣府提供）

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