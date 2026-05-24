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    首頁 > 生活

    阿里山特等獎咖啡生豆 15公斤賣55萬

    2026/05/24 05:30 記者王善嬿／嘉義報導
    卓武山咖啡農場獲藝伎水洗組特等獎，昨以最高價15公斤55萬元售出。（嘉縣府提供）

    卓武山咖啡農場獲藝伎水洗組特等獎，昨以最高價15公斤55萬元售出。（嘉縣府提供）

    受氣候影響，今年阿里山咖啡產量減少，「二〇二六阿里山莊園咖啡精英交流賽」（簡稱阿流賽）前天舉辦參賽豆媒合會，總量一三一五公斤吸引各地行家搶購一空，成交金額五五二萬三〇〇〇元，其中「卓武山咖啡農場」榮獲藝伎水洗組特等獎，十五公斤生豆以最高價五十五萬元售出。

    阿流賽暨生豆媒合會參賽莊園與咖啡職人共五十家，評鑑採初賽階段以「台灣咖啡分類分級」TCAGs盲測，複賽及決賽接軌國際標準，由評審團依循卓越杯COE評鑑標準，選出各組特等、頭等、金質、銀質等獎項。

    比賽成績揭曉後，前天舉行媒合會，由嘉義縣長翁章梁擔任拍賣官，現場買家喊價聲此起彼落，你來我往升高競價氣氛。

    「卓武山咖啡農場」榮獲藝伎水洗組特等獎，十五公斤生豆以最高價五十五萬元售出；其餘組別的特等獎生豆成交價，藝伎其他處理組特等獎「嶼山咖啡」，由「中研珈啡所」四十六萬元得標；「鄒築園」囊括水洗組、蜜處理組特等獎，都由買家「y&m coffee」分別出價廿六萬元、四十二萬元得標；日曬組特等獎「聯合成青葉咖啡」，由「角落咖啡館」以卅四萬元得標。

    主辦單位之一的嘉縣咖啡產業發展協會說，前年冬季雨水量較多，影響去年春季花期開花率，加上田間管理修剪枝等原因，今年咖啡產量減少，不過評鑑結果，咖啡品質未受影響，整體風味標準仍維持在精品等級。

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